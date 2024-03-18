- Crescita
Trade:
793
Profit Trade:
378 (47.66%)
Loss Trade:
415 (52.33%)
Best Trade:
23.14 EUR
Worst Trade:
-20.23 EUR
Profitto lordo:
3 590.43 EUR (397 685 pips)
Perdita lorda:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (154.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
154.74 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
22.71%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
583 (73.52%)
Short Trade:
210 (26.48%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
9.50 EUR
Perdita media:
-7.85 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-90.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.86 EUR (12)
Crescita mensile:
4.36%
Previsione annuale:
52.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.36 EUR
Massimale:
279.48 EUR (22.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.41% (275.39 EUR)
Per equità:
4.02% (44.73 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|793
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|379
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.14 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +154.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.21 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.29 × 7
|
Tickmill-Live
|0.47 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.83 × 6
|
RoboForex-Pro
|1.08 × 13
|
ICMarkets-Live11
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|2.00 × 2
