Konstantinos Karantonis

SteadyRockGrowth IFL XAUUSD Tickmill

Konstantinos Karantonis
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 33%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
793
Profit Trade:
378 (47.66%)
Loss Trade:
415 (52.33%)
Best Trade:
23.14 EUR
Worst Trade:
-20.23 EUR
Profitto lordo:
3 590.43 EUR (397 685 pips)
Perdita lorda:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (154.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
154.74 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
22.71%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
583 (73.52%)
Short Trade:
210 (26.48%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
9.50 EUR
Perdita media:
-7.85 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-90.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.86 EUR (12)
Crescita mensile:
4.36%
Previsione annuale:
52.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.36 EUR
Massimale:
279.48 EUR (22.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.41% (275.39 EUR)
Per equità:
4.02% (44.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 793
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 379
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.14 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +154.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.21 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live
0.13 × 8
Pepperstone-Edge03
0.29 × 7
Tickmill-Live
0.47 × 17
UniverseWheel-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
XMUK-Real 17
0.83 × 6
RoboForex-Pro
1.08 × 13
ICMarkets-Live11
2.00 × 1
XMGlobal-Real 26
2.00 × 2
23 più
Non ci sono recensioni
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 19:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.27 23:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 15:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 16:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 09:37
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.16 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.15 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
