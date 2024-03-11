SignauxSections
Yi Tan

Ke008

Yi Tan
0 avis
Fiabilité
153 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 0%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 505
Bénéfice trades:
1 156 (76.81%)
Perte trades:
349 (23.19%)
Meilleure transaction:
1 968.96 USD
Pire transaction:
-2 714.50 USD
Bénéfice brut:
83 756.85 USD (376 045 pips)
Perte brute:
-72 839.91 USD (382 205 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (3 021.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 304.35 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
35.61%
Charge de dépôt maximale:
8.63%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
637 (42.33%)
Courts trades:
868 (57.67%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
7.25 USD
Bénéfice moyen:
72.45 USD
Perte moyenne:
-208.71 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 104.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 623.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
-3.75%
Prévision annuelle:
-42.90%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 078.18 USD
Maximal:
11 559.61 USD (35.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.91% (11 559.61 USD)
Par fonds propres:
28.65% (2 444.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 394
XAUUSD.p 359
USDJPY.p 167
USDJPY 117
EURUSD 112
GBPUSD.p 108
GBPUSD 93
EURUSD.p 82
NAS100 23
XTIUSD 22
CHCUSD 15
US30 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.8K
XAUUSD.p 9.5K
USDJPY.p -683
USDJPY 380
EURUSD -1.7K
GBPUSD.p 2.6K
GBPUSD -506
EURUSD.p 2.3K
NAS100 41
XTIUSD 1.1K
CHCUSD 434
US30 228
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -77K
XAUUSD.p 23K
USDJPY.p -8.2K
USDJPY 11K
EURUSD -6.8K
GBPUSD.p 5K
GBPUSD -4.7K
EURUSD.p 5.9K
NAS100 307
XTIUSD 481
CHCUSD 44K
US30 183
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 968.96 USD
Pire transaction: -2 715 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +3 021.72 USD
Perte consécutive maximale: -1 104.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
