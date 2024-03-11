- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 505
Profit Trade:
1 156 (76.81%)
Loss Trade:
349 (23.19%)
Best Trade:
1 968.96 USD
Worst Trade:
-2 714.50 USD
Profitto lordo:
83 756.85 USD (376 045 pips)
Perdita lorda:
-72 839.91 USD (382 205 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (3 021.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 304.35 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
35.61%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
637 (42.33%)
Short Trade:
868 (57.67%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
7.25 USD
Profitto medio:
72.45 USD
Perdita media:
-208.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 104.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 623.00 USD (5)
Crescita mensile:
-3.75%
Previsione annuale:
-42.90%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 078.18 USD
Massimale:
11 559.61 USD (35.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.91% (11 559.61 USD)
Per equità:
28.65% (2 444.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|XAUUSD.p
|359
|USDJPY.p
|167
|USDJPY
|117
|EURUSD
|112
|GBPUSD.p
|108
|GBPUSD
|93
|EURUSD.p
|82
|NAS100
|23
|XTIUSD
|22
|CHCUSD
|15
|US30
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|XAUUSD.p
|9.5K
|USDJPY.p
|-683
|USDJPY
|380
|EURUSD
|-1.7K
|GBPUSD.p
|2.6K
|GBPUSD
|-506
|EURUSD.p
|2.3K
|NAS100
|41
|XTIUSD
|1.1K
|CHCUSD
|434
|US30
|228
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-77K
|XAUUSD.p
|23K
|USDJPY.p
|-8.2K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|-6.8K
|GBPUSD.p
|5K
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD.p
|5.9K
|NAS100
|307
|XTIUSD
|481
|CHCUSD
|44K
|US30
|183
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 968.96 USD
Worst Trade: -2 715 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 021.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 104.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
Ke008
Non ci sono recensioni