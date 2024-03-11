SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ke008
Yi Tan

Ke008

Yi Tan
0 recensioni
Affidabilità
153 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 0%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 505
Profit Trade:
1 156 (76.81%)
Loss Trade:
349 (23.19%)
Best Trade:
1 968.96 USD
Worst Trade:
-2 714.50 USD
Profitto lordo:
83 756.85 USD (376 045 pips)
Perdita lorda:
-72 839.91 USD (382 205 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (3 021.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 304.35 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
35.61%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
637 (42.33%)
Short Trade:
868 (57.67%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
7.25 USD
Profitto medio:
72.45 USD
Perdita media:
-208.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 104.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 623.00 USD (5)
Crescita mensile:
-3.75%
Previsione annuale:
-42.90%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 078.18 USD
Massimale:
11 559.61 USD (35.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.91% (11 559.61 USD)
Per equità:
28.65% (2 444.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 394
XAUUSD.p 359
USDJPY.p 167
USDJPY 117
EURUSD 112
GBPUSD.p 108
GBPUSD 93
EURUSD.p 82
NAS100 23
XTIUSD 22
CHCUSD 15
US30 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.8K
XAUUSD.p 9.5K
USDJPY.p -683
USDJPY 380
EURUSD -1.7K
GBPUSD.p 2.6K
GBPUSD -506
EURUSD.p 2.3K
NAS100 41
XTIUSD 1.1K
CHCUSD 434
US30 228
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -77K
XAUUSD.p 23K
USDJPY.p -8.2K
USDJPY 11K
EURUSD -6.8K
GBPUSD.p 5K
GBPUSD -4.7K
EURUSD.p 5.9K
NAS100 307
XTIUSD 481
CHCUSD 44K
US30 183
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 968.96 USD
Worst Trade: -2 715 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 021.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 104.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
Ke008
Non ci sono recensioni
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 06:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 02:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 981 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.21 15:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.20 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.02.17 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
