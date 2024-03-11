- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 505
Kârla kapanan işlemler:
1 156 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (23.19%)
En iyi işlem:
1 968.96 USD
En kötü işlem:
-2 714.50 USD
Brüt kâr:
83 756.85 USD (376 045 pips)
Brüt zarar:
-72 839.91 USD (382 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (3 021.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 304.35 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
35.61%
Maks. mevduat yükü:
8.63%
En son işlem:
25 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
637 (42.33%)
Satış işlemleri:
868 (57.67%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
7.25 USD
Ortalama kâr:
72.45 USD
Ortalama zarar:
-208.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 104.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 623.00 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.28%
Yıllık tahmin:
-51.96%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 078.18 USD
Maksimum:
11 559.61 USD (35.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.91% (11 559.61 USD)
Varlığa göre:
28.65% (2 444.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|XAUUSD.p
|359
|USDJPY.p
|167
|USDJPY
|117
|EURUSD
|112
|GBPUSD.p
|108
|GBPUSD
|93
|EURUSD.p
|82
|NAS100
|23
|XTIUSD
|22
|CHCUSD
|15
|US30
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|XAUUSD.p
|9.5K
|USDJPY.p
|-683
|USDJPY
|380
|EURUSD
|-1.7K
|GBPUSD.p
|2.6K
|GBPUSD
|-506
|EURUSD.p
|2.3K
|NAS100
|41
|XTIUSD
|1.1K
|CHCUSD
|434
|US30
|228
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-77K
|XAUUSD.p
|23K
|USDJPY.p
|-8.2K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|-6.8K
|GBPUSD.p
|5K
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD.p
|5.9K
|NAS100
|307
|XTIUSD
|481
|CHCUSD
|44K
|US30
|183
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 968.96 USD
En kötü işlem: -2 715 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 021.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 104.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ke008
İnceleme yok