SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ke008
Yi Tan

Ke008

Yi Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
153 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 0%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 505
Kârla kapanan işlemler:
1 156 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (23.19%)
En iyi işlem:
1 968.96 USD
En kötü işlem:
-2 714.50 USD
Brüt kâr:
83 756.85 USD (376 045 pips)
Brüt zarar:
-72 839.91 USD (382 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (3 021.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 304.35 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
35.61%
Maks. mevduat yükü:
8.63%
En son işlem:
25 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
637 (42.33%)
Satış işlemleri:
868 (57.67%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
7.25 USD
Ortalama kâr:
72.45 USD
Ortalama zarar:
-208.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 104.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 623.00 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.28%
Yıllık tahmin:
-51.96%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 078.18 USD
Maksimum:
11 559.61 USD (35.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.91% (11 559.61 USD)
Varlığa göre:
28.65% (2 444.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 394
XAUUSD.p 359
USDJPY.p 167
USDJPY 117
EURUSD 112
GBPUSD.p 108
GBPUSD 93
EURUSD.p 82
NAS100 23
XTIUSD 22
CHCUSD 15
US30 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.8K
XAUUSD.p 9.5K
USDJPY.p -683
USDJPY 380
EURUSD -1.7K
GBPUSD.p 2.6K
GBPUSD -506
EURUSD.p 2.3K
NAS100 41
XTIUSD 1.1K
CHCUSD 434
US30 228
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -77K
XAUUSD.p 23K
USDJPY.p -8.2K
USDJPY 11K
EURUSD -6.8K
GBPUSD.p 5K
GBPUSD -4.7K
EURUSD.p 5.9K
NAS100 307
XTIUSD 481
CHCUSD 44K
US30 183
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 968.96 USD
En kötü işlem: -2 715 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 021.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 104.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ke008
İnceleme yok
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 06:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 02:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 981 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.21 15:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.20 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.02.17 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol