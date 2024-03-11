SignauxSections
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Faaedaa

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
Exness-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
354 (80.63%)
Perte trades:
85 (19.36%)
Meilleure transaction:
19.00 USD
Pire transaction:
-55.35 USD
Bénéfice brut:
704.87 USD (1 023 277 pips)
Perte brute:
-470.71 USD (468 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (77.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.39 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
78.47%
Charge de dépôt maximale:
67.18%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.25
Longs trades:
315 (71.75%)
Courts trades:
124 (28.25%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
1.99 USD
Perte moyenne:
-5.54 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-19.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
-6.73%
Prévision annuelle:
-78.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
104.10 USD (10.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.13% (104.10 USD)
Par fonds propres:
65.08% (1 326.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 65
XAUUSD 59
GBPUSD 58
BTCUSD 40
GBPAUD 33
EURUSD 30
USDCAD 30
NZDUSD 22
EURJPY 16
AUDJPY 12
AUDCAD 11
USDJPY 11
NZDCAD 10
USDCHF 9
CADJPY 8
AUDUSD 7
AUDNZD 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 130
XAUUSD 29
GBPUSD -44
BTCUSD 50
GBPAUD -35
EURUSD 27
USDCAD -13
NZDUSD 21
EURJPY 18
AUDJPY 16
AUDCAD 10
USDJPY -8
NZDCAD -7
USDCHF 23
CADJPY 5
AUDUSD 7
AUDNZD 1
NZDJPY 7
GBPCAD 6
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF -8
EURCAD -2
EURAUD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 17K
XAUUSD 35K
GBPUSD -5.7K
BTCUSD 500K
GBPAUD -5.4K
EURUSD 2.7K
USDCAD -1.9K
NZDUSD 2.1K
EURJPY 2.6K
AUDJPY 2.3K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -513
NZDCAD -1K
USDCHF 1.9K
CADJPY 673
AUDUSD 670
AUDNZD 186
NZDJPY 1K
GBPCAD 800
ETHUSD 2.1K
NZDCHF 100
EURGBP 100
EURCHF -638
EURCAD -268
EURAUD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.00 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +77.68 USD
Perte consécutive maximale: -19.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AAFX-Real
0.00 × 4
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 21
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
FTMO-Server3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 8
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 14
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BenchMark-Real
0.00 × 6
556 plus...
Aucun avis
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 02:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 06:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 10:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 10:57
Share of trading days is too low
2025.05.08 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Faaedaa
30 USD par mois
101%
0
0
USD
388
USD
25
99%
439
80%
78%
1.49
0.53
USD
65%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.