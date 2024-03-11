SegnaliSezioni
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Faaedaa

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Exness-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
354 (80.63%)
Loss Trade:
85 (19.36%)
Best Trade:
19.00 USD
Worst Trade:
-55.35 USD
Profitto lordo:
704.87 USD (1 023 277 pips)
Perdita lorda:
-470.71 USD (468 118 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (77.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.39 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
78.47%
Massimo carico di deposito:
67.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
315 (71.75%)
Short Trade:
124 (28.25%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.35 USD (1)
Crescita mensile:
-7.62%
Previsione annuale:
-92.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
104.10 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.13% (104.10 USD)
Per equità:
65.08% (1 326.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 65
XAUUSD 59
GBPUSD 58
BTCUSD 40
GBPAUD 33
EURUSD 30
USDCAD 30
NZDUSD 22
EURJPY 16
AUDJPY 12
AUDCAD 11
USDJPY 11
NZDCAD 10
USDCHF 9
CADJPY 8
AUDUSD 7
AUDNZD 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 130
XAUUSD 29
GBPUSD -44
BTCUSD 50
GBPAUD -35
EURUSD 27
USDCAD -13
NZDUSD 21
EURJPY 18
AUDJPY 16
AUDCAD 10
USDJPY -8
NZDCAD -7
USDCHF 23
CADJPY 5
AUDUSD 7
AUDNZD 1
NZDJPY 7
GBPCAD 6
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF -8
EURCAD -2
EURAUD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 17K
XAUUSD 35K
GBPUSD -5.7K
BTCUSD 500K
GBPAUD -5.4K
EURUSD 2.7K
USDCAD -1.9K
NZDUSD 2.1K
EURJPY 2.6K
AUDJPY 2.3K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -513
NZDCAD -1K
USDCHF 1.9K
CADJPY 673
AUDUSD 670
AUDNZD 186
NZDJPY 1K
GBPCAD 800
ETHUSD 2.1K
NZDCHF 100
EURGBP 100
EURCHF -638
EURCAD -268
EURAUD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.00 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.68 USD
Massima perdita consecutiva: -19.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AAFX-Real
0.00 × 4
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 21
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
FTMO-Server3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 8
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 14
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BenchMark-Real
0.00 × 6
556 più
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 02:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 06:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 10:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 10:57
Share of trading days is too low
2025.05.08 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Faaedaa
30USD al mese
101%
0
0
USD
388
USD
25
99%
439
80%
78%
1.49
0.53
USD
65%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.