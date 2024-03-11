- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
354 (80.63%)
Loss Trade:
85 (19.36%)
Best Trade:
19.00 USD
Worst Trade:
-55.35 USD
Profitto lordo:
704.87 USD (1 023 277 pips)
Perdita lorda:
-470.71 USD (468 118 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (77.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.39 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
78.47%
Massimo carico di deposito:
67.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
315 (71.75%)
Short Trade:
124 (28.25%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.35 USD (1)
Crescita mensile:
-7.62%
Previsione annuale:
-92.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
104.10 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.13% (104.10 USD)
Per equità:
65.08% (1 326.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|65
|XAUUSD
|59
|GBPUSD
|58
|BTCUSD
|40
|GBPAUD
|33
|EURUSD
|30
|USDCAD
|30
|NZDUSD
|22
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|12
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|11
|NZDCAD
|10
|USDCHF
|9
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|130
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|-44
|BTCUSD
|50
|GBPAUD
|-35
|EURUSD
|27
|USDCAD
|-13
|NZDUSD
|21
|EURJPY
|18
|AUDJPY
|16
|AUDCAD
|10
|USDJPY
|-8
|NZDCAD
|-7
|USDCHF
|23
|CADJPY
|5
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|ETHUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-8
|EURCAD
|-2
|EURAUD
|-2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|17K
|XAUUSD
|35K
|GBPUSD
|-5.7K
|BTCUSD
|500K
|GBPAUD
|-5.4K
|EURUSD
|2.7K
|USDCAD
|-1.9K
|NZDUSD
|2.1K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|2.3K
|AUDCAD
|1.4K
|USDJPY
|-513
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|1.9K
|CADJPY
|673
|AUDUSD
|670
|AUDNZD
|186
|NZDJPY
|1K
|GBPCAD
|800
|ETHUSD
|2.1K
|NZDCHF
|100
|EURGBP
|100
|EURCHF
|-638
|EURCAD
|-268
|EURAUD
|-300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.00 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.68 USD
Massima perdita consecutiva: -19.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AAFX-Real
|0.00 × 4
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
BCS-Real
|0.00 × 9
AM-Live2
|0.00 × 15
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
Activtrades-2
|0.00 × 2
EuromarketFX-Live
|0.00 × 8
Tickmill-Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
FTMO-Server2
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 56
FTMO-Server3
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 8
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
Activtrades-5
|0.00 × 14
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
BenchMark-Real
|0.00 × 6
