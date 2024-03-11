- Büyüme
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
354 (80.63%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (19.36%)
En iyi işlem:
19.00 USD
En kötü işlem:
-55.35 USD
Brüt kâr:
704.87 USD (1 023 277 pips)
Brüt zarar:
-470.71 USD (468 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (77.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.39 USD (32)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
78.47%
Maks. mevduat yükü:
67.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
315 (71.75%)
Satış işlemleri:
124 (28.25%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-5.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.35 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.57%
Yıllık tahmin:
-92.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
104.10 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.13% (104.10 USD)
Varlığa göre:
65.08% (1 326.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|65
|XAUUSD
|59
|GBPUSD
|58
|BTCUSD
|40
|GBPAUD
|33
|EURUSD
|30
|USDCAD
|30
|NZDUSD
|22
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|12
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|11
|NZDCAD
|10
|USDCHF
|9
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|130
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|-44
|BTCUSD
|50
|GBPAUD
|-35
|EURUSD
|27
|USDCAD
|-13
|NZDUSD
|21
|EURJPY
|18
|AUDJPY
|16
|AUDCAD
|10
|USDJPY
|-8
|NZDCAD
|-7
|USDCHF
|23
|CADJPY
|5
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|ETHUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-8
|EURCAD
|-2
|EURAUD
|-2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|17K
|XAUUSD
|35K
|GBPUSD
|-5.7K
|BTCUSD
|500K
|GBPAUD
|-5.4K
|EURUSD
|2.7K
|USDCAD
|-1.9K
|NZDUSD
|2.1K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|2.3K
|AUDCAD
|1.4K
|USDJPY
|-513
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|1.9K
|CADJPY
|673
|AUDUSD
|670
|AUDNZD
|186
|NZDJPY
|1K
|GBPCAD
|800
|ETHUSD
|2.1K
|NZDCHF
|100
|EURGBP
|100
|EURCHF
|-638
|EURCAD
|-268
|EURAUD
|-300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.00 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AAFX-Real
|0.00 × 4
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
BCS-Real
|0.00 × 9
AM-Live2
|0.00 × 15
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
Activtrades-2
|0.00 × 2
EuromarketFX-Live
|0.00 × 8
Tickmill-Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
FTMO-Server2
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 56
FTMO-Server3
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 8
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
Activtrades-5
|0.00 × 14
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
BenchMark-Real
|0.00 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
USD
388
USD
USD
25
99%
439
80%
78%
1.49
0.53
USD
USD
65%
1:100