Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Faaedaa

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
Exness-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
354 (80.63%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (19.36%)
En iyi işlem:
19.00 USD
En kötü işlem:
-55.35 USD
Brüt kâr:
704.87 USD (1 023 277 pips)
Brüt zarar:
-470.71 USD (468 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (77.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.39 USD (32)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
78.47%
Maks. mevduat yükü:
67.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
315 (71.75%)
Satış işlemleri:
124 (28.25%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-5.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.35 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.57%
Yıllık tahmin:
-92.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
104.10 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.13% (104.10 USD)
Varlığa göre:
65.08% (1 326.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 65
XAUUSD 59
GBPUSD 58
BTCUSD 40
GBPAUD 33
EURUSD 30
USDCAD 30
NZDUSD 22
EURJPY 16
AUDJPY 12
AUDCAD 11
USDJPY 11
NZDCAD 10
USDCHF 9
CADJPY 8
AUDUSD 7
AUDNZD 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 130
XAUUSD 29
GBPUSD -44
BTCUSD 50
GBPAUD -35
EURUSD 27
USDCAD -13
NZDUSD 21
EURJPY 18
AUDJPY 16
AUDCAD 10
USDJPY -8
NZDCAD -7
USDCHF 23
CADJPY 5
AUDUSD 7
AUDNZD 1
NZDJPY 7
GBPCAD 6
ETHUSD 2
NZDCHF 1
EURGBP 1
EURCHF -8
EURCAD -2
EURAUD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 17K
XAUUSD 35K
GBPUSD -5.7K
BTCUSD 500K
GBPAUD -5.4K
EURUSD 2.7K
USDCAD -1.9K
NZDUSD 2.1K
EURJPY 2.6K
AUDJPY 2.3K
AUDCAD 1.4K
USDJPY -513
NZDCAD -1K
USDCHF 1.9K
CADJPY 673
AUDUSD 670
AUDNZD 186
NZDJPY 1K
GBPCAD 800
ETHUSD 2.1K
NZDCHF 100
EURGBP 100
EURCHF -638
EURCAD -268
EURAUD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.00 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AAFX-Real
0.00 × 4
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 21
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
FTMO-Server3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 8
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 14
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BenchMark-Real
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 02:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 06:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 10:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 10:57
Share of trading days is too low
2025.05.08 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.