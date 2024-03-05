SignauxSections
Tao Zhang

Robbie Select

Tao Zhang
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 16%
Axi-US09-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
214
Bénéfice trades:
71 (33.17%)
Perte trades:
143 (66.82%)
Meilleure transaction:
619.08 USD
Pire transaction:
-116.93 USD
Bénéfice brut:
9 116.58 USD (390 138 pips)
Perte brute:
-7 457.33 USD (592 571 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (653.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
959.14 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
80.21%
Charge de dépôt maximale:
5.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
120 (56.07%)
Courts trades:
94 (43.93%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
7.75 USD
Bénéfice moyen:
128.40 USD
Perte moyenne:
-52.15 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-746.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-746.85 USD (13)
Croissance mensuelle:
2.95%
Prévision annuelle:
35.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
411.94 USD
Maximal:
1 206.02 USD (17.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.25% (899.69 USD)
Par fonds propres:
1.70% (132.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 34
USDJPY.pro 29
USOIL 29
US500 25
GBPUSD.pro 22
AUDUSD.pro 18
EURUSD.pro 16
NZDUSD.pro 10
AUS200 10
DAX40.fs 8
SPI200.fs 7
S&P.fs 4
GBPJPY.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 1.3K
USDJPY.pro 93
USOIL -130
US500 118
GBPUSD.pro 739
AUDUSD.pro -309
EURUSD.pro -300
NZDUSD.pro 333
AUS200 200
DAX40.fs 40
SPI200.fs -243
S&P.fs -53
GBPJPY.pro -23
BTCUSD -106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 49K
USDJPY.pro 15K
USOIL -11K
US500 21K
GBPUSD.pro 8.5K
AUDUSD.pro -856
EURUSD.pro -1.6K
NZDUSD.pro 112
AUS200 24K
DAX40.fs 19K
SPI200.fs -2.6K
S&P.fs 7.2K
GBPJPY.pro -835
BTCUSD -327K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +619.08 USD
Pire transaction: -117 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +653.39 USD
Perte consécutive maximale: -746.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
3.36 × 150
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Robbie Select
99 USD par mois
16%
0
0
USD
17K
USD
82
100%
214
33%
80%
1.22
7.75
USD
11%
1:100
