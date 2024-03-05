SegnaliSezioni
Tao Zhang

Robbie Select

Tao Zhang
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 16%
Axi-US09-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
71 (33.17%)
Loss Trade:
143 (66.82%)
Best Trade:
619.08 USD
Worst Trade:
-116.93 USD
Profitto lordo:
9 116.58 USD (390 138 pips)
Perdita lorda:
-7 457.33 USD (592 571 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (653.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
80.21%
Massimo carico di deposito:
5.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
120 (56.07%)
Short Trade:
94 (43.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
7.75 USD
Profitto medio:
128.40 USD
Perdita media:
-52.15 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-746.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-746.85 USD (13)
Crescita mensile:
3.75%
Previsione annuale:
45.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
411.94 USD
Massimale:
1 206.02 USD (17.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.25% (899.69 USD)
Per equità:
1.70% (132.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 34
USDJPY.pro 29
USOIL 29
US500 25
GBPUSD.pro 22
AUDUSD.pro 18
EURUSD.pro 16
NZDUSD.pro 10
AUS200 10
DAX40.fs 8
SPI200.fs 7
S&P.fs 4
GBPJPY.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 1.3K
USDJPY.pro 93
USOIL -130
US500 118
GBPUSD.pro 739
AUDUSD.pro -309
EURUSD.pro -300
NZDUSD.pro 333
AUS200 200
DAX40.fs 40
SPI200.fs -243
S&P.fs -53
GBPJPY.pro -23
BTCUSD -106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 49K
USDJPY.pro 15K
USOIL -11K
US500 21K
GBPUSD.pro 8.5K
AUDUSD.pro -856
EURUSD.pro -1.6K
NZDUSD.pro 112
AUS200 24K
DAX40.fs 19K
SPI200.fs -2.6K
S&P.fs 7.2K
GBPJPY.pro -835
BTCUSD -327K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +619.08 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +653.39 USD
Massima perdita consecutiva: -746.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
3.36 × 150
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.