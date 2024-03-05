- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
71 (33.17%)
Loss Trade:
143 (66.82%)
Best Trade:
619.08 USD
Worst Trade:
-116.93 USD
Profitto lordo:
9 116.58 USD (390 138 pips)
Perdita lorda:
-7 457.33 USD (592 571 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (653.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
80.21%
Massimo carico di deposito:
5.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
120 (56.07%)
Short Trade:
94 (43.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
7.75 USD
Profitto medio:
128.40 USD
Perdita media:
-52.15 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-746.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-746.85 USD (13)
Crescita mensile:
3.75%
Previsione annuale:
45.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
411.94 USD
Massimale:
1 206.02 USD (17.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.25% (899.69 USD)
Per equità:
1.70% (132.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|34
|USDJPY.pro
|29
|USOIL
|29
|US500
|25
|GBPUSD.pro
|22
|AUDUSD.pro
|18
|EURUSD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|10
|AUS200
|10
|DAX40.fs
|8
|SPI200.fs
|7
|S&P.fs
|4
|GBPJPY.pro
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|1.3K
|USDJPY.pro
|93
|USOIL
|-130
|US500
|118
|GBPUSD.pro
|739
|AUDUSD.pro
|-309
|EURUSD.pro
|-300
|NZDUSD.pro
|333
|AUS200
|200
|DAX40.fs
|40
|SPI200.fs
|-243
|S&P.fs
|-53
|GBPJPY.pro
|-23
|BTCUSD
|-106
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|49K
|USDJPY.pro
|15K
|USOIL
|-11K
|US500
|21K
|GBPUSD.pro
|8.5K
|AUDUSD.pro
|-856
|EURUSD.pro
|-1.6K
|NZDUSD.pro
|112
|AUS200
|24K
|DAX40.fs
|19K
|SPI200.fs
|-2.6K
|S&P.fs
|7.2K
|GBPJPY.pro
|-835
|BTCUSD
|-327K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +619.08 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +653.39 USD
Massima perdita consecutiva: -746.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|3.36 × 150
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
16%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
82
100%
214
33%
80%
1.22
7.75
USD
USD
11%
1:100