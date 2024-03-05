SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Robbie Select
Tao Zhang

Robbie Select

Tao Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Axi-US09-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
71 (33.17%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (66.82%)
En iyi işlem:
619.08 USD
En kötü işlem:
-116.93 USD
Brüt kâr:
9 116.58 USD (390 138 pips)
Brüt zarar:
-7 457.33 USD (592 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (653.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
959.14 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
80.21%
Maks. mevduat yükü:
5.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
120 (56.07%)
Satış işlemleri:
94 (43.93%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
7.75 USD
Ortalama kâr:
128.40 USD
Ortalama zarar:
-52.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-746.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-746.85 USD (13)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
411.94 USD
Maksimum:
1 206.02 USD (17.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.25% (899.69 USD)
Varlığa göre:
1.70% (132.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 34
USDJPY.pro 29
USOIL 29
US500 25
GBPUSD.pro 22
AUDUSD.pro 18
EURUSD.pro 16
NZDUSD.pro 10
AUS200 10
DAX40.fs 8
SPI200.fs 7
S&P.fs 4
GBPJPY.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 1.3K
USDJPY.pro 93
USOIL -130
US500 118
GBPUSD.pro 739
AUDUSD.pro -309
EURUSD.pro -300
NZDUSD.pro 333
AUS200 200
DAX40.fs 40
SPI200.fs -243
S&P.fs -53
GBPJPY.pro -23
BTCUSD -106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 49K
USDJPY.pro 15K
USOIL -11K
US500 21K
GBPUSD.pro 8.5K
AUDUSD.pro -856
EURUSD.pro -1.6K
NZDUSD.pro 112
AUS200 24K
DAX40.fs 19K
SPI200.fs -2.6K
S&P.fs 7.2K
GBPJPY.pro -835
BTCUSD -327K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +619.08 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +653.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -746.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
3.36 × 150
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Robbie Select
Ayda 99 USD
16%
0
0
USD
17K
USD
82
100%
214
33%
80%
1.22
7.75
USD
11%
1:100
Kopyala

