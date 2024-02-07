- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|213
|EURUSD
|179
|USDJPY
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|1
|USDJPY
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.49 × 1218
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
Exness-Real
|5.38 × 47
|
DooPrime-Live 6
|6.00 × 29
|
InfinoxLimited-Live06
|9.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|17.58 × 26
Dear Investor,
This account operates with a Breakout Bot that uses pending orders and a trailing Stop-Loss once the trade is in profit. There is no grid or martingale involved.
A minimum account size of €/$/£100 is sufficient and please use good Brokers in relation to spreads. However, it is recommended not to copy the Stop-Loss settings in the signal configuration.
Please note that profits may not occur every month, but overall, I believe this breakout bot offers a solid and promising strategy.
Feel free to ask any questions or contact me on Telegram: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (please avoid sending voice messages or just "Hi" like scammers do).
Best regards,
Benjamin
