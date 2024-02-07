SignauxSections
Benjamin Greulich

Thunderride Breakout NoGrid

Benjamin Greulich
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 26%
FPMarkets-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
466
Bénéfice trades:
411 (88.19%)
Perte trades:
55 (11.80%)
Meilleure transaction:
5.96 EUR
Pire transaction:
-4.82 EUR
Bénéfice brut:
160.35 EUR (20 766 pips)
Perte brute:
-134.82 EUR (15 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (12.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
15.32 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
7.84%
Charge de dépôt maximale:
3.97%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
242 (51.93%)
Courts trades:
224 (48.07%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.05 EUR
Bénéfice moyen:
0.39 EUR
Perte moyenne:
-2.45 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-7.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7.82 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-5.31%
Prévision annuelle:
-64.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.44 EUR
Maximal:
20.13 EUR (14.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.22% (20.13 EUR)
Par fonds propres:
4.06% (5.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 213
EURUSD 179
USDJPY 74
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 39
EURUSD 1
USDJPY -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD 1.2K
USDJPY -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.96 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.78 EUR
Perte consécutive maximale: -7.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.49 × 1218
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real
5.38 × 47
DooPrime-Live 6
6.00 × 29
InfinoxLimited-Live06
9.00 × 1
RoboForex-ECN-3
17.58 × 26
Dear Investor,

This account operates with a Breakout Bot that uses pending orders and a trailing Stop-Loss once the trade is in profit. There is no grid or martingale involved.

A minimum account size of €/$/£100 is sufficient and please use good Brokers in relation to spreads. However, it is recommended not to copy the Stop-Loss settings in the signal configuration.

Please note that profits may not occur every month, but overall, I believe this breakout bot offers a solid and promising strategy.

Feel free to ask any questions or contact me on Telegram: https://t.me/TearsOfInfinityTrading (please avoid sending voice messages or just "Hi" like scammers do).

Best regards,
Benjamin

Aucun avis
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 21:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 01:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.18 18:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.28 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 10:12
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.44% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.26 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 20:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
