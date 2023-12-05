- Croissance
Trades:
1 102
Bénéfice trades:
919 (83.39%)
Perte trades:
183 (16.61%)
Meilleure transaction:
40.86 USD
Pire transaction:
-93.39 USD
Bénéfice brut:
1 614.90 USD (122 041 pips)
Perte brute:
-736.38 USD (62 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (31.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.47 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
86.09%
Charge de dépôt maximale:
19.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.00
Longs trades:
492 (44.65%)
Courts trades:
610 (55.35%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-4.02 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-46.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.78%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.90 USD
Maximal:
175.81 USD (15.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.76% (169.63 USD)
Par fonds propres:
52.38% (526.22 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|469
|AUDNZD
|379
|NZDCAD
|254
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|471
|AUDNZD
|153
|NZDCAD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|31K
|AUDNZD
|11K
|NZDCAD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.86 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.94 USD
Perte consécutive maximale: -46.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This account mainly operates in the medium and short term, with stop loss. For those who are stable, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $1000, while for those who are radical, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $500. The expected average monthly income is around 5-10%. We focus on providing reliable and stable trading opportunities, and we use a cautious strategy to ensure the safety of investor funds, helping you achieve steady growth in volatile markets.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
136%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
97%
1 102
83%
86%
2.19
0.80
USD
USD
52%
1:500