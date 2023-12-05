SignauxSections
He Ping Qing

WillianATM2

He Ping Qing
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 136%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 102
Bénéfice trades:
919 (83.39%)
Perte trades:
183 (16.61%)
Meilleure transaction:
40.86 USD
Pire transaction:
-93.39 USD
Bénéfice brut:
1 614.90 USD (122 041 pips)
Perte brute:
-736.38 USD (62 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (31.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.47 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
86.09%
Charge de dépôt maximale:
19.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.00
Longs trades:
492 (44.65%)
Courts trades:
610 (55.35%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-4.02 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-46.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.78%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.90 USD
Maximal:
175.81 USD (15.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.76% (169.63 USD)
Par fonds propres:
52.38% (526.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 469
AUDNZD 379
NZDCAD 254
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 471
AUDNZD 153
NZDCAD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 31K
AUDNZD 11K
NZDCAD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.86 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.94 USD
Perte consécutive maximale: -46.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

 This account mainly operates in the medium and short term, with stop loss. For those who are stable, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $1000, while for those who are radical, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $500. The expected average monthly income is around 5-10%. We focus on providing reliable and stable trading opportunities, and we use a cautious strategy to ensure the safety of investor funds, helping you achieve steady growth in volatile markets.
Aucun avis
2024.12.27 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.10 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 16:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.08 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
