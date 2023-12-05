Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This account mainly operates in the medium and short term, with stop loss. For those who are stable, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $1000, while for those who are radical, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $500. The expected average monthly income is around 5-10%. We focus on providing reliable and stable trading opportunities, and we use a cautious strategy to ensure the safety of investor funds, helping you achieve steady growth in volatile markets.