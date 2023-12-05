SinyallerBölümler
He Ping Qing

WillianATM2

He Ping Qing
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 136%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 102
Kârla kapanan işlemler:
919 (83.39%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (16.61%)
En iyi işlem:
40.86 USD
En kötü işlem:
-93.39 USD
Brüt kâr:
1 614.90 USD (122 041 pips)
Brüt zarar:
-736.38 USD (62 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (31.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.47 USD (31)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
86.09%
Maks. mevduat yükü:
19.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.00
Alış işlemleri:
492 (44.65%)
Satış işlemleri:
610 (55.35%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-4.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-46.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.63 USD (2)
Aylık büyüme:
1.80%
Yıllık tahmin:
22.78%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.90 USD
Maksimum:
175.81 USD (15.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.76% (169.63 USD)
Varlığa göre:
52.38% (526.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 469
AUDNZD 379
NZDCAD 254
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 471
AUDNZD 153
NZDCAD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 31K
AUDNZD 11K
NZDCAD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.86 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

 This account mainly operates in the medium and short term, with stop loss. For those who are stable, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $1000, while for those who are radical, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $500. The expected average monthly income is around 5-10%. We focus on providing reliable and stable trading opportunities, and we use a cautious strategy to ensure the safety of investor funds, helping you achieve steady growth in volatile markets.
Kopyala

