SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WillianATM2
He Ping Qing

WillianATM2

He Ping Qing
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 136%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 102
Profit Trade:
919 (83.39%)
Loss Trade:
183 (16.61%)
Best Trade:
40.86 USD
Worst Trade:
-93.39 USD
Profitto lordo:
1 614.90 USD (122 041 pips)
Perdita lorda:
-736.38 USD (62 393 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (31.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.47 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
86.09%
Massimo carico di deposito:
19.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.00
Long Trade:
492 (44.65%)
Short Trade:
610 (55.35%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-4.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-46.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.63 USD (2)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
22.78%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.90 USD
Massimale:
175.81 USD (15.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.76% (169.63 USD)
Per equità:
52.38% (526.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 469
AUDNZD 379
NZDCAD 254
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 471
AUDNZD 153
NZDCAD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 31K
AUDNZD 11K
NZDCAD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.86 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.94 USD
Massima perdita consecutiva: -46.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

 This account mainly operates in the medium and short term, with stop loss. For those who are stable, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $1000, while for those who are radical, it is recommended to follow orders at a 1:1 ratio of $500. The expected average monthly income is around 5-10%. We focus on providing reliable and stable trading opportunities, and we use a cautious strategy to ensure the safety of investor funds, helping you achieve steady growth in volatile markets.
Non ci sono recensioni
2024.12.27 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.10 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 16:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.09 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.08 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WillianATM2
100USD al mese
136%
0
0
USD
1.1K
USD
114
97%
1 102
83%
86%
2.19
0.80
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.