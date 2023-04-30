- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 322
Bénéfice trades:
722 (54.61%)
Perte trades:
600 (45.39%)
Meilleure transaction:
561.04 USD
Pire transaction:
-794.41 USD
Bénéfice brut:
34 881.44 USD (4 626 094 pips)
Perte brute:
-35 611.52 USD (3 381 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (511.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 025.85 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
56.54%
Charge de dépôt maximale:
6.68%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
619 (46.82%)
Courts trades:
703 (53.18%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.55 USD
Bénéfice moyen:
48.31 USD
Perte moyenne:
-59.35 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-712.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 072.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.41%
Prévision annuelle:
271.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 149.14 USD
Maximal:
4 448.15 USD (31.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.54% (4 448.15 USD)
Par fonds propres:
5.63% (808.75 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|461
|EURUSD
|156
|EURJPY
|112
|USDJPY
|61
|GBPJPY
|58
|BTCUSD
|49
|GBPUSD
|46
|USOIL
|35
|EURCAD
|26
|EURGBP
|23
|AUDNZD
|23
|EURNZD
|23
|GBPNZD
|22
|EURAUD
|19
|AUDCHF
|19
|NZDCAD
|17
|CADCHF
|17
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|14
|NZDCHF
|13
|USDCAD
|13
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|13
|CADJPY
|12
|GBPAUD
|11
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|9
|AUDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCAD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|263
|EURJPY
|-929
|USDJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|-341
|BTCUSD
|-103
|GBPUSD
|-487
|USOIL
|442
|EURCAD
|560
|EURGBP
|-118
|AUDNZD
|-777
|EURNZD
|236
|GBPNZD
|-61
|EURAUD
|273
|AUDCHF
|-365
|NZDCAD
|781
|CADCHF
|198
|AUDJPY
|-445
|GBPCHF
|442
|NZDCHF
|724
|USDCAD
|-206
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|-150
|CADJPY
|-138
|GBPAUD
|-190
|EURCHF
|-176
|AUDCAD
|-189
|NZDJPY
|-278
|AUDUSD
|-297
|CHFJPY
|-429
|GBPCAD
|-112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.3M
|EURUSD
|2.2K
|EURJPY
|-7.6K
|USDJPY
|-7.8K
|GBPJPY
|-301
|BTCUSD
|-74K
|GBPUSD
|-1.8K
|USOIL
|8.6K
|EURCAD
|7.8K
|EURGBP
|120
|AUDNZD
|-1K
|EURNZD
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURAUD
|2.2K
|AUDCHF
|81
|NZDCAD
|4K
|CADCHF
|1.2K
|AUDJPY
|-868
|GBPCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.9K
|USDCAD
|-199
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|-647
|CADJPY
|-430
|GBPAUD
|-941
|EURCHF
|-33
|AUDCAD
|-478
|NZDJPY
|-774
|AUDUSD
|-991
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCAD
|-442
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +561.04 USD
Pire transaction: -794 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +511.37 USD
Perte consécutive maximale: -712.65 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
111
99%
1 322
54%
57%
0.97
-0.55
USD
USD
40%
1:500