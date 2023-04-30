SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HANDEXMAJOR
Li Zhang

HANDEXMAJOR

Li Zhang
0 avis
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -7%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 322
Bénéfice trades:
722 (54.61%)
Perte trades:
600 (45.39%)
Meilleure transaction:
561.04 USD
Pire transaction:
-794.41 USD
Bénéfice brut:
34 881.44 USD (4 626 094 pips)
Perte brute:
-35 611.52 USD (3 381 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (511.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 025.85 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
56.54%
Charge de dépôt maximale:
6.68%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
619 (46.82%)
Courts trades:
703 (53.18%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.55 USD
Bénéfice moyen:
48.31 USD
Perte moyenne:
-59.35 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-712.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 072.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.41%
Prévision annuelle:
271.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 149.14 USD
Maximal:
4 448.15 USD (31.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.54% (4 448.15 USD)
Par fonds propres:
5.63% (808.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 461
EURUSD 156
EURJPY 112
USDJPY 61
GBPJPY 58
BTCUSD 49
GBPUSD 46
USOIL 35
EURCAD 26
EURGBP 23
AUDNZD 23
EURNZD 23
GBPNZD 22
EURAUD 19
AUDCHF 19
NZDCAD 17
CADCHF 17
AUDJPY 15
GBPCHF 14
NZDCHF 13
USDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
CADJPY 12
GBPAUD 11
EURCHF 11
AUDCAD 9
NZDJPY 9
AUDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD 263
EURJPY -929
USDJPY -1.6K
GBPJPY -341
BTCUSD -103
GBPUSD -487
USOIL 442
EURCAD 560
EURGBP -118
AUDNZD -777
EURNZD 236
GBPNZD -61
EURAUD 273
AUDCHF -365
NZDCAD 781
CADCHF 198
AUDJPY -445
GBPCHF 442
NZDCHF 724
USDCAD -206
NZDUSD -78
USDCHF -150
CADJPY -138
GBPAUD -190
EURCHF -176
AUDCAD -189
NZDJPY -278
AUDUSD -297
CHFJPY -429
GBPCAD -112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3M
EURUSD 2.2K
EURJPY -7.6K
USDJPY -7.8K
GBPJPY -301
BTCUSD -74K
GBPUSD -1.8K
USOIL 8.6K
EURCAD 7.8K
EURGBP 120
AUDNZD -1K
EURNZD 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURAUD 2.2K
AUDCHF 81
NZDCAD 4K
CADCHF 1.2K
AUDJPY -868
GBPCHF 2.2K
NZDCHF 1.9K
USDCAD -199
NZDUSD 29
USDCHF -647
CADJPY -430
GBPAUD -941
EURCHF -33
AUDCAD -478
NZDJPY -774
AUDUSD -991
CHFJPY -2.1K
GBPCAD -442
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +561.04 USD
Pire transaction: -794 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +511.37 USD
Perte consécutive maximale: -712.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 plus...
 波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
Aucun avis
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.06.27 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HANDEXMAJOR
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
8.1K
USD
111
99%
1 322
54%
57%
0.97
-0.55
USD
40%
1:500
