SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HANDEXMAJOR
Li Zhang

HANDEXMAJOR

Li Zhang
0 inceleme
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -7%
Exness-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 323
Kârla kapanan işlemler:
723 (54.64%)
Zararla kapanan işlemler:
600 (45.35%)
En iyi işlem:
561.04 USD
En kötü işlem:
-794.41 USD
Brüt kâr:
34 891.63 USD (4 637 819 pips)
Brüt zarar:
-35 611.52 USD (3 381 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (511.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 025.85 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
56.54%
Maks. mevduat yükü:
6.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
619 (46.79%)
Satış işlemleri:
704 (53.21%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
48.26 USD
Ortalama zarar:
-59.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-712.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 072.08 USD (5)
Aylık büyüme:
20.81%
Yıllık tahmin:
252.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 149.14 USD
Maksimum:
4 448.15 USD (31.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.54% (4 448.15 USD)
Varlığa göre:
5.63% (808.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 461
EURUSD 156
EURJPY 112
USDJPY 61
GBPJPY 58
BTCUSD 50
GBPUSD 46
USOIL 35
EURCAD 26
EURGBP 23
AUDNZD 23
EURNZD 23
GBPNZD 22
EURAUD 19
AUDCHF 19
NZDCAD 17
CADCHF 17
AUDJPY 15
GBPCHF 14
NZDCHF 13
USDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
CADJPY 12
GBPAUD 11
EURCHF 11
AUDCAD 9
NZDJPY 9
AUDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD 263
EURJPY -929
USDJPY -1.6K
GBPJPY -341
BTCUSD -93
GBPUSD -487
USOIL 442
EURCAD 560
EURGBP -118
AUDNZD -777
EURNZD 236
GBPNZD -61
EURAUD 273
AUDCHF -365
NZDCAD 781
CADCHF 198
AUDJPY -445
GBPCHF 442
NZDCHF 724
USDCAD -206
NZDUSD -78
USDCHF -150
CADJPY -138
GBPAUD -190
EURCHF -176
AUDCAD -189
NZDJPY -278
AUDUSD -297
CHFJPY -429
GBPCAD -112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3M
EURUSD 2.2K
EURJPY -7.6K
USDJPY -7.8K
GBPJPY -301
BTCUSD -62K
GBPUSD -1.8K
USOIL 8.6K
EURCAD 7.8K
EURGBP 120
AUDNZD -1K
EURNZD 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURAUD 2.2K
AUDCHF 81
NZDCAD 4K
CADCHF 1.2K
AUDJPY -868
GBPCHF 2.2K
NZDCHF 1.9K
USDCAD -199
NZDUSD 29
USDCHF -647
CADJPY -430
GBPAUD -941
EURCHF -33
AUDCAD -478
NZDJPY -774
AUDUSD -991
CHFJPY -2.1K
GBPCAD -442
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +561.04 USD
En kötü işlem: -794 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +511.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -712.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
 波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.06.27 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HANDEXMAJOR
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
8.1K
USD
111
99%
1 323
54%
57%
0.97
-0.54
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.