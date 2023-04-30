SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HANDEXMAJOR
Li Zhang

HANDEXMAJOR

Li Zhang
0 recensioni
111 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -7%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 323
Profit Trade:
723 (54.64%)
Loss Trade:
600 (45.35%)
Best Trade:
561.04 USD
Worst Trade:
-794.41 USD
Profitto lordo:
34 891.63 USD (4 637 819 pips)
Perdita lorda:
-35 611.52 USD (3 381 113 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (511.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 025.85 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
56.54%
Massimo carico di deposito:
6.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
619 (46.79%)
Short Trade:
704 (53.21%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
48.26 USD
Perdita media:
-59.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-712.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 072.08 USD (5)
Crescita mensile:
22.37%
Previsione annuale:
273.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 149.14 USD
Massimale:
4 448.15 USD (31.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.54% (4 448.15 USD)
Per equità:
5.63% (808.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 461
EURUSD 156
EURJPY 112
USDJPY 61
GBPJPY 58
BTCUSD 50
GBPUSD 46
USOIL 35
EURCAD 26
EURGBP 23
AUDNZD 23
EURNZD 23
GBPNZD 22
EURAUD 19
AUDCHF 19
NZDCAD 17
CADCHF 17
AUDJPY 15
GBPCHF 14
NZDCHF 13
USDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
CADJPY 12
GBPAUD 11
EURCHF 11
AUDCAD 9
NZDJPY 9
AUDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD 263
EURJPY -929
USDJPY -1.6K
GBPJPY -341
BTCUSD -93
GBPUSD -487
USOIL 442
EURCAD 560
EURGBP -118
AUDNZD -777
EURNZD 236
GBPNZD -61
EURAUD 273
AUDCHF -365
NZDCAD 781
CADCHF 198
AUDJPY -445
GBPCHF 442
NZDCHF 724
USDCAD -206
NZDUSD -78
USDCHF -150
CADJPY -138
GBPAUD -190
EURCHF -176
AUDCAD -189
NZDJPY -278
AUDUSD -297
CHFJPY -429
GBPCAD -112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3M
EURUSD 2.2K
EURJPY -7.6K
USDJPY -7.8K
GBPJPY -301
BTCUSD -62K
GBPUSD -1.8K
USOIL 8.6K
EURCAD 7.8K
EURGBP 120
AUDNZD -1K
EURNZD 1.2K
GBPNZD 1.1K
EURAUD 2.2K
AUDCHF 81
NZDCAD 4K
CADCHF 1.2K
AUDJPY -868
GBPCHF 2.2K
NZDCHF 1.9K
USDCAD -199
NZDUSD 29
USDCHF -647
CADJPY -430
GBPAUD -941
EURCHF -33
AUDCAD -478
NZDJPY -774
AUDUSD -991
CHFJPY -2.1K
GBPCAD -442
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +561.04 USD
Worst Trade: -794 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +511.37 USD
Massima perdita consecutiva: -712.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 più
 波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 04:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.06.27 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
