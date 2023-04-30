- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 323
Profit Trade:
723 (54.64%)
Loss Trade:
600 (45.35%)
Best Trade:
561.04 USD
Worst Trade:
-794.41 USD
Profitto lordo:
34 891.63 USD (4 637 819 pips)
Perdita lorda:
-35 611.52 USD (3 381 113 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (511.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 025.85 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
56.54%
Massimo carico di deposito:
6.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
619 (46.79%)
Short Trade:
704 (53.21%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
48.26 USD
Perdita media:
-59.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-712.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 072.08 USD (5)
Crescita mensile:
22.37%
Previsione annuale:
273.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 149.14 USD
Massimale:
4 448.15 USD (31.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.54% (4 448.15 USD)
Per equità:
5.63% (808.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|461
|EURUSD
|156
|EURJPY
|112
|USDJPY
|61
|GBPJPY
|58
|BTCUSD
|50
|GBPUSD
|46
|USOIL
|35
|EURCAD
|26
|EURGBP
|23
|AUDNZD
|23
|EURNZD
|23
|GBPNZD
|22
|EURAUD
|19
|AUDCHF
|19
|NZDCAD
|17
|CADCHF
|17
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|14
|NZDCHF
|13
|USDCAD
|13
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|13
|CADJPY
|12
|GBPAUD
|11
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|9
|AUDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCAD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|263
|EURJPY
|-929
|USDJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|-341
|BTCUSD
|-93
|GBPUSD
|-487
|USOIL
|442
|EURCAD
|560
|EURGBP
|-118
|AUDNZD
|-777
|EURNZD
|236
|GBPNZD
|-61
|EURAUD
|273
|AUDCHF
|-365
|NZDCAD
|781
|CADCHF
|198
|AUDJPY
|-445
|GBPCHF
|442
|NZDCHF
|724
|USDCAD
|-206
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|-150
|CADJPY
|-138
|GBPAUD
|-190
|EURCHF
|-176
|AUDCAD
|-189
|NZDJPY
|-278
|AUDUSD
|-297
|CHFJPY
|-429
|GBPCAD
|-112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3M
|EURUSD
|2.2K
|EURJPY
|-7.6K
|USDJPY
|-7.8K
|GBPJPY
|-301
|BTCUSD
|-62K
|GBPUSD
|-1.8K
|USOIL
|8.6K
|EURCAD
|7.8K
|EURGBP
|120
|AUDNZD
|-1K
|EURNZD
|1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURAUD
|2.2K
|AUDCHF
|81
|NZDCAD
|4K
|CADCHF
|1.2K
|AUDJPY
|-868
|GBPCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.9K
|USDCAD
|-199
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|-647
|CADJPY
|-430
|GBPAUD
|-941
|EURCHF
|-33
|AUDCAD
|-478
|NZDJPY
|-774
|AUDUSD
|-991
|CHFJPY
|-2.1K
|GBPCAD
|-442
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +561.04 USD
Worst Trade: -794 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +511.37 USD
Massima perdita consecutiva: -712.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
波段持有， 主要交易28货币对和黄金、原油 ，没有马丁、网格等危险策略。每一个订单都是独立的，每一个订单的止损占净值的1%之内，风险控制是放在第一位的。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
111
99%
1 323
54%
57%
0.97
-0.54
USD
USD
40%
1:500