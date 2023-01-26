SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gemby Fbs
Gembong Suryowibowo St

Gemby Fbs

Gembong Suryowibowo St
0 avis
Fiabilité
181 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 234%
FBS-Real-9
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 247
Bénéfice trades:
1 898 (84.46%)
Perte trades:
349 (15.53%)
Meilleure transaction:
1 990.40 USD
Pire transaction:
-2 432.80 USD
Bénéfice brut:
86 068.12 USD (5 368 066 pips)
Perte brute:
-33 951.65 USD (191 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
675 (12 227.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 227.29 USD (675)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
96.19%
Charge de dépôt maximale:
41.09%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.52
Longs trades:
1 564 (69.60%)
Courts trades:
683 (30.40%)
Facteur de profit:
2.54
Rendement attendu:
23.19 USD
Bénéfice moyen:
45.35 USD
Perte moyenne:
-97.28 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-7 991.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 991.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.11%
Prévision annuelle:
62.48%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 991.20 USD (18.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.06% (7 991.20 USD)
Par fonds propres:
74.10% (14 004.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 897
XAGUSD 497
XAUUSD 339
GBPUSD 130
BTCUSD 80
USDJPY 65
AUDUSD 52
NZDUSD 51
US100 51
AUDJPY 41
NZDJPY 41
AUDCAD 1
US500 1
JP225 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 29K
XAGUSD 11K
XAUUSD 5.3K
GBPUSD 1.3K
BTCUSD 2.4K
USDJPY 566
AUDUSD -1.2K
NZDUSD 2.7K
US100 1.3K
AUDJPY 3K
NZDJPY -3.2K
AUDCAD 1
US500 9
JP225 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
XAGUSD 43K
XAUUSD 106K
GBPUSD 14K
BTCUSD 4.7M
USDJPY 14K
AUDUSD -5.7K
NZDUSD 7.7K
US100 254K
AUDJPY 44K
NZDJPY -44K
AUDCAD 77
US500 1.9K
JP225 17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 990.40 USD
Pire transaction: -2 433 USD
Gains consécutifs maximales: 675
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +12 227.29 USD
Perte consécutive maximale: -7 991.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 24
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
Tickmill-Live10
0.00 × 140
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 7
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
121 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 05:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gemby Fbs
30 USD par mois
1 234%
0
0
USD
21K
USD
181
12%
2 247
84%
96%
2.53
23.19
USD
74%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.