Gembong Suryowibowo St

Gemby Fbs

Gembong Suryowibowo St
0 inceleme
Güvenilirlik
182 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 234%
FBS-Real-9
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 248
Kârla kapanan işlemler:
1 899 (84.47%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (15.52%)
En iyi işlem:
1 990.40 USD
En kötü işlem:
-2 432.80 USD
Brüt kâr:
86 072.03 USD (5 368 183 pips)
Brüt zarar:
-33 951.65 USD (191 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
675 (12 227.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 227.29 USD (675)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
41.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.52
Alış işlemleri:
1 564 (69.57%)
Satış işlemleri:
684 (30.43%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
23.19 USD
Ortalama kâr:
45.32 USD
Ortalama zarar:
-97.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-7 991.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 991.20 USD (7)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
48.46%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 991.20 USD (18.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.06% (7 991.20 USD)
Varlığa göre:
74.10% (14 004.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 897
XAGUSD 497
XAUUSD 339
GBPUSD 130
BTCUSD 80
USDJPY 66
AUDUSD 52
NZDUSD 51
US100 51
AUDJPY 41
NZDJPY 41
AUDCAD 1
US500 1
JP225 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 29K
XAGUSD 11K
XAUUSD 5.3K
GBPUSD 1.3K
BTCUSD 2.4K
USDJPY 570
AUDUSD -1.2K
NZDUSD 2.7K
US100 1.3K
AUDJPY 3K
NZDJPY -3.2K
AUDCAD 1
US500 9
JP225 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
XAGUSD 43K
XAUUSD 106K
GBPUSD 14K
BTCUSD 4.7M
USDJPY 15K
AUDUSD -5.7K
NZDUSD 7.7K
US100 254K
AUDJPY 44K
NZDJPY -44K
AUDCAD 77
US500 1.9K
JP225 17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 990.40 USD
En kötü işlem: -2 433 USD
Maksimum ardışık kazanç: 675
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +12 227.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 991.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 24
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
Tickmill-Live10
0.00 × 140
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 7
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
121 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 05:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
