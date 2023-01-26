- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 248
Kârla kapanan işlemler:
1 899 (84.47%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (15.52%)
En iyi işlem:
1 990.40 USD
En kötü işlem:
-2 432.80 USD
Brüt kâr:
86 072.03 USD (5 368 183 pips)
Brüt zarar:
-33 951.65 USD (191 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
675 (12 227.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 227.29 USD (675)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
41.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.52
Alış işlemleri:
1 564 (69.57%)
Satış işlemleri:
684 (30.43%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
23.19 USD
Ortalama kâr:
45.32 USD
Ortalama zarar:
-97.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-7 991.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 991.20 USD (7)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
48.46%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 991.20 USD (18.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.06% (7 991.20 USD)
Varlığa göre:
74.10% (14 004.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|897
|XAGUSD
|497
|XAUUSD
|339
|GBPUSD
|130
|BTCUSD
|80
|USDJPY
|66
|AUDUSD
|52
|NZDUSD
|51
|US100
|51
|AUDJPY
|41
|NZDJPY
|41
|AUDCAD
|1
|US500
|1
|JP225
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|29K
|XAGUSD
|11K
|XAUUSD
|5.3K
|GBPUSD
|1.3K
|BTCUSD
|2.4K
|USDJPY
|570
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|2.7K
|US100
|1.3K
|AUDJPY
|3K
|NZDJPY
|-3.2K
|AUDCAD
|1
|US500
|9
|JP225
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|20K
|XAGUSD
|43K
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|14K
|BTCUSD
|4.7M
|USDJPY
|15K
|AUDUSD
|-5.7K
|NZDUSD
|7.7K
|US100
|254K
|AUDJPY
|44K
|NZDJPY
|-44K
|AUDCAD
|77
|US500
|1.9K
|JP225
|17
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 990.40 USD
En kötü işlem: -2 433 USD
Maksimum ardışık kazanç: 675
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +12 227.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 991.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 36
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 140
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 7
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 234%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
182
12%
2 248
84%
96%
2.53
23.19
USD
USD
74%
1:200