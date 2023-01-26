SegnaliSezioni
Gembong Suryowibowo St

Gemby Fbs

Gembong Suryowibowo St
0 recensioni
Affidabilità
182 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 234%
FBS-Real-9
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 248
Profit Trade:
1 899 (84.47%)
Loss Trade:
349 (15.52%)
Best Trade:
1 990.40 USD
Worst Trade:
-2 432.80 USD
Profitto lordo:
86 072.03 USD (5 368 183 pips)
Perdita lorda:
-33 951.65 USD (191 940 pips)
Vincite massime consecutive:
675 (12 227.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 227.29 USD (675)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
41.09%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.52
Long Trade:
1 564 (69.57%)
Short Trade:
684 (30.43%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
23.19 USD
Profitto medio:
45.32 USD
Perdita media:
-97.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-7 991.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 991.20 USD (7)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
53.02%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 991.20 USD (18.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.06% (7 991.20 USD)
Per equità:
74.10% (14 004.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 897
XAGUSD 497
XAUUSD 339
GBPUSD 130
BTCUSD 80
USDJPY 66
AUDUSD 52
NZDUSD 51
US100 51
AUDJPY 41
NZDJPY 41
AUDCAD 1
US500 1
JP225 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 29K
XAGUSD 11K
XAUUSD 5.3K
GBPUSD 1.3K
BTCUSD 2.4K
USDJPY 570
AUDUSD -1.2K
NZDUSD 2.7K
US100 1.3K
AUDJPY 3K
NZDJPY -3.2K
AUDCAD 1
US500 9
JP225 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
XAGUSD 43K
XAUUSD 106K
GBPUSD 14K
BTCUSD 4.7M
USDJPY 15K
AUDUSD -5.7K
NZDUSD 7.7K
US100 254K
AUDJPY 44K
NZDJPY -44K
AUDCAD 77
US500 1.9K
JP225 17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 990.40 USD
Worst Trade: -2 433 USD
Vincite massime consecutive: 675
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12 227.29 USD
Massima perdita consecutiva: -7 991.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 24
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 36
Tickmill-Live10
0.00 × 140
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 7
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.