Trade:
2 248
Profit Trade:
1 899 (84.47%)
Loss Trade:
349 (15.52%)
Best Trade:
1 990.40 USD
Worst Trade:
-2 432.80 USD
Profitto lordo:
86 072.03 USD (5 368 183 pips)
Perdita lorda:
-33 951.65 USD (191 940 pips)
Vincite massime consecutive:
675 (12 227.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 227.29 USD (675)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
41.09%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.52
Long Trade:
1 564 (69.57%)
Short Trade:
684 (30.43%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
23.19 USD
Profitto medio:
45.32 USD
Perdita media:
-97.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-7 991.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 991.20 USD (7)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
53.02%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 991.20 USD (18.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.06% (7 991.20 USD)
Per equità:
74.10% (14 004.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|897
|XAGUSD
|497
|XAUUSD
|339
|GBPUSD
|130
|BTCUSD
|80
|USDJPY
|66
|AUDUSD
|52
|NZDUSD
|51
|US100
|51
|AUDJPY
|41
|NZDJPY
|41
|AUDCAD
|1
|US500
|1
|JP225
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|29K
|XAGUSD
|11K
|XAUUSD
|5.3K
|GBPUSD
|1.3K
|BTCUSD
|2.4K
|USDJPY
|570
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|2.7K
|US100
|1.3K
|AUDJPY
|3K
|NZDJPY
|-3.2K
|AUDCAD
|1
|US500
|9
|JP225
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|20K
|XAGUSD
|43K
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|14K
|BTCUSD
|4.7M
|USDJPY
|15K
|AUDUSD
|-5.7K
|NZDUSD
|7.7K
|US100
|254K
|AUDJPY
|44K
|NZDJPY
|-44K
|AUDCAD
|77
|US500
|1.9K
|JP225
|17
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 990.40 USD
Worst Trade: -2 433 USD
Vincite massime consecutive: 675
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12 227.29 USD
Massima perdita consecutiva: -7 991.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 36
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 140
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 7
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 234%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
182
12%
2 248
84%
96%
2.53
23.19
USD
USD
74%
1:200