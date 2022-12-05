SignauxSections
Nathapob Kiawchom

Conservative Safe Low Risk

Nathapob Kiawchom
0 avis
147 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 938
Bénéfice trades:
1 222 (63.05%)
Perte trades:
716 (36.95%)
Meilleure transaction:
26.92 USD
Pire transaction:
-94.17 USD
Bénéfice brut:
3 101.09 USD (179 300 pips)
Perte brute:
-3 091.24 USD (160 039 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (295.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.40 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
26.41%
Charge de dépôt maximale:
14.97%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
1 078 (55.62%)
Courts trades:
860 (44.38%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
2.54 USD
Perte moyenne:
-4.32 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-71.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.26%
Prévision annuelle:
3.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.52 USD
Maximal:
354.04 USD (14.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.50% (354.04 USD)
Par fonds propres:
18.35% (152.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 274
EURUSD 259
GBPJPY 216
GBPCAD 207
AUDNZD 176
XAUUSD 142
EURSGD 79
CHFJPY 73
EURGBP 70
EURJPY 57
AUDCAD 56
GBPUSD 51
USDCHF 50
EURCAD 36
USDCAD 33
AUDCHF 31
GBPCHF 25
NZDCHF 19
CADCHF 19
AUDUSD 15
EURNZD 14
EURAUD 11
NZDCAD 10
NZDUSD 10
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -106
EURUSD -52
GBPJPY -83
GBPCAD 55
AUDNZD 93
XAUUSD 3
EURSGD 26
CHFJPY 37
EURGBP 3
EURJPY 15
AUDCAD -5
GBPUSD 67
USDCHF -13
EURCAD 11
USDCAD 3
AUDCHF -12
GBPCHF -29
NZDCHF 1
CADCHF -9
AUDUSD 1
EURNZD 14
EURAUD 2
NZDCAD 3
NZDUSD -5
CADJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.7K
EURUSD 569
GBPJPY -3.8K
GBPCAD 5.3K
AUDNZD 3.4K
XAUUSD -1.1K
EURSGD 2.3K
CHFJPY 3.4K
EURGBP 560
EURJPY 1.1K
AUDCAD 909
GBPUSD 7.2K
USDCHF -110
EURCAD 1.1K
USDCAD 419
AUDCHF -107
GBPCHF 88
NZDCHF 35
CADCHF -239
AUDUSD 142
EURNZD 1.5K
EURAUD 256
NZDCAD 467
NZDUSD -151
CADJPY -1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.92 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +295.40 USD
Perte consécutive maximale: -71.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5460
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
96 plus...
Aucun avis
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 927 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Conservative Safe Low Risk
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
281
USD
147
100%
1 938
63%
26%
1.00
0.01
USD
47%
1:500
