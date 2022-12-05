SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Conservative Safe Low Risk
Nathapob Kiawchom

Conservative Safe Low Risk

Nathapob Kiawchom
0 inceleme
147 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 938
Kârla kapanan işlemler:
1 222 (63.05%)
Zararla kapanan işlemler:
716 (36.95%)
En iyi işlem:
26.92 USD
En kötü işlem:
-94.17 USD
Brüt kâr:
3 101.09 USD (179 300 pips)
Brüt zarar:
-3 091.24 USD (160 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (295.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.40 USD (67)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
26.41%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
1 078 (55.62%)
Satış işlemleri:
860 (44.38%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-4.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-71.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.75 USD (3)
Aylık büyüme:
0.26%
Yıllık tahmin:
3.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.52 USD
Maksimum:
354.04 USD (14.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.50% (354.04 USD)
Varlığa göre:
18.35% (152.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 274
EURUSD 259
GBPJPY 216
GBPCAD 207
AUDNZD 176
XAUUSD 142
EURSGD 79
CHFJPY 73
EURGBP 70
EURJPY 57
AUDCAD 56
GBPUSD 51
USDCHF 50
EURCAD 36
USDCAD 33
AUDCHF 31
GBPCHF 25
NZDCHF 19
CADCHF 19
AUDUSD 15
EURNZD 14
EURAUD 11
NZDCAD 10
NZDUSD 10
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -106
EURUSD -52
GBPJPY -83
GBPCAD 55
AUDNZD 93
XAUUSD 3
EURSGD 26
CHFJPY 37
EURGBP 3
EURJPY 15
AUDCAD -5
GBPUSD 67
USDCHF -13
EURCAD 11
USDCAD 3
AUDCHF -12
GBPCHF -29
NZDCHF 1
CADCHF -9
AUDUSD 1
EURNZD 14
EURAUD 2
NZDCAD 3
NZDUSD -5
CADJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.7K
EURUSD 569
GBPJPY -3.8K
GBPCAD 5.3K
AUDNZD 3.4K
XAUUSD -1.1K
EURSGD 2.3K
CHFJPY 3.4K
EURGBP 560
EURJPY 1.1K
AUDCAD 909
GBPUSD 7.2K
USDCHF -110
EURCAD 1.1K
USDCAD 419
AUDCHF -107
GBPCHF 88
NZDCHF 35
CADCHF -239
AUDUSD 142
EURNZD 1.5K
EURAUD 256
NZDCAD 467
NZDUSD -151
CADJPY -1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.92 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +295.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 173
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5460
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
İnceleme yok
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 927 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Conservative Safe Low Risk
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
281
USD
147
100%
1 938
63%
26%
1.00
0.01
USD
47%
1:500
Kopyala

