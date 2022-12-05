SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Conservative Safe Low Risk
Nathapob Kiawchom

Conservative Safe Low Risk

Nathapob Kiawchom
0 recensioni
147 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 938
Profit Trade:
1 222 (63.05%)
Loss Trade:
716 (36.95%)
Best Trade:
26.92 USD
Worst Trade:
-94.17 USD
Profitto lordo:
3 101.09 USD (179 300 pips)
Perdita lorda:
-3 091.24 USD (160 039 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (295.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.40 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
26.41%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
1 078 (55.62%)
Short Trade:
860 (44.38%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-4.32 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-71.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.75 USD (3)
Crescita mensile:
0.26%
Previsione annuale:
3.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.52 USD
Massimale:
354.04 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.50% (354.04 USD)
Per equità:
18.35% (152.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 274
EURUSD 259
GBPJPY 216
GBPCAD 207
AUDNZD 176
XAUUSD 142
EURSGD 79
CHFJPY 73
EURGBP 70
EURJPY 57
AUDCAD 56
GBPUSD 51
USDCHF 50
EURCAD 36
USDCAD 33
AUDCHF 31
GBPCHF 25
NZDCHF 19
CADCHF 19
AUDUSD 15
EURNZD 14
EURAUD 11
NZDCAD 10
NZDUSD 10
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -106
EURUSD -52
GBPJPY -83
GBPCAD 55
AUDNZD 93
XAUUSD 3
EURSGD 26
CHFJPY 37
EURGBP 3
EURJPY 15
AUDCAD -5
GBPUSD 67
USDCHF -13
EURCAD 11
USDCAD 3
AUDCHF -12
GBPCHF -29
NZDCHF 1
CADCHF -9
AUDUSD 1
EURNZD 14
EURAUD 2
NZDCAD 3
NZDUSD -5
CADJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.7K
EURUSD 569
GBPJPY -3.8K
GBPCAD 5.3K
AUDNZD 3.4K
XAUUSD -1.1K
EURSGD 2.3K
CHFJPY 3.4K
EURGBP 560
EURJPY 1.1K
AUDCAD 909
GBPUSD 7.2K
USDCHF -110
EURCAD 1.1K
USDCAD 419
AUDCHF -107
GBPCHF 88
NZDCHF 35
CADCHF -239
AUDUSD 142
EURNZD 1.5K
EURAUD 256
NZDCAD 467
NZDUSD -151
CADJPY -1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.92 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +295.40 USD
Massima perdita consecutiva: -71.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 173
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 441
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5460
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 più
Non ci sono recensioni
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 927 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
