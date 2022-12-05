- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 938
Profit Trade:
1 222 (63.05%)
Loss Trade:
716 (36.95%)
Best Trade:
26.92 USD
Worst Trade:
-94.17 USD
Profitto lordo:
3 101.09 USD (179 300 pips)
Perdita lorda:
-3 091.24 USD (160 039 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (295.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.40 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
26.41%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
1 078 (55.62%)
Short Trade:
860 (44.38%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-4.32 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-71.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.75 USD (3)
Crescita mensile:
0.26%
Previsione annuale:
3.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.52 USD
Massimale:
354.04 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.50% (354.04 USD)
Per equità:
18.35% (152.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|274
|EURUSD
|259
|GBPJPY
|216
|GBPCAD
|207
|AUDNZD
|176
|XAUUSD
|142
|EURSGD
|79
|CHFJPY
|73
|EURGBP
|70
|EURJPY
|57
|AUDCAD
|56
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|50
|EURCAD
|36
|USDCAD
|33
|AUDCHF
|31
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|19
|CADCHF
|19
|AUDUSD
|15
|EURNZD
|14
|EURAUD
|11
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|10
|CADJPY
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-106
|EURUSD
|-52
|GBPJPY
|-83
|GBPCAD
|55
|AUDNZD
|93
|XAUUSD
|3
|EURSGD
|26
|CHFJPY
|37
|EURGBP
|3
|EURJPY
|15
|AUDCAD
|-5
|GBPUSD
|67
|USDCHF
|-13
|EURCAD
|11
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|-12
|GBPCHF
|-29
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|-9
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|14
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|-5
|CADJPY
|-8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|569
|GBPJPY
|-3.8K
|GBPCAD
|5.3K
|AUDNZD
|3.4K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURSGD
|2.3K
|CHFJPY
|3.4K
|EURGBP
|560
|EURJPY
|1.1K
|AUDCAD
|909
|GBPUSD
|7.2K
|USDCHF
|-110
|EURCAD
|1.1K
|USDCAD
|419
|AUDCHF
|-107
|GBPCHF
|88
|NZDCHF
|35
|CADCHF
|-239
|AUDUSD
|142
|EURNZD
|1.5K
|EURAUD
|256
|NZDCAD
|467
|NZDUSD
|-151
|CADJPY
|-1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.92 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +295.40 USD
Massima perdita consecutiva: -71.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
147
100%
1 938
63%
26%
1.00
0.01
USD
USD
47%
1:500