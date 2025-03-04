Devises / SYRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SYRE: Spyre Therapeutics Inc
14.88 USD 0.44 (2.87%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SYRE a changé de -2.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.63 et à un maximum de 15.46.
Suivez la dynamique Spyre Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYRE Nouvelles
- Intelligent Development Could Make Spyre Therapeutics Stock Best In Show (NASDAQ:SYRE)
- Spyre Therapeutics doses first patient in phase 2 rheumatic disease trial
- Burrows, Spyre Therapeutics CFO, sells $299k in shares
- Guggenheim reiterates Buy rating on Spyre stock, maintains $65 price target
- Spyre (SYRE) Q2 R&D Up 23% Loss Narrows
- Stifel reiterates Buy rating on Spyre stock with $71 price target
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- Spyre Therapeutics: Positive Anti-TL1A Data Brings 2 Program Pathways Forward (SYRE)
- Spyre reports positive results for anti-TL1A antibodies in trials
- Spyre Therapeutics to Host Conference Call and Webcast to Report Interim Results from Phase 1 Healthy Volunteer Trials for its SPY002 Program, its Novel Half-Life Extended Anti-TL1A Antibodies on June
- Spyre Therapeutics Announces Grants of Inducement Awards
- Leerink Partners reiterates outperform rating for Spyre stock
- Guggenheim reiterates Buy rating on Spyre stock citing pipeline progress
- Spyre Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- This Weyerhaeuser Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Sun Communities (NYSE:SUI), Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL)
- Spyre Therapeutics: Targeting The Future Of IBD Treatment
Range quotidien
14.63 15.46
Range Annuel
10.91 40.26
- Clôture Précédente
- 15.32
- Ouverture
- 15.46
- Bid
- 14.88
- Ask
- 15.18
- Plus Bas
- 14.63
- Plus Haut
- 15.46
- Volume
- 1.087 K
- Changement quotidien
- -2.87%
- Changement Mensuel
- -8.49%
- Changement à 6 Mois
- -6.42%
- Changement Annuel
- -48.69%
20 septembre, samedi