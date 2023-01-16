Control Panel MT4

Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizione, se la differenza di posizionamento misurata in lotti sarà di tipo Hedge Buy sul pannello di controllo sarà disponibile il dato h/B: e il valore di lotto, se di tipo Hedge Sell sarà disponibile il dato h/S: con il valore di lotto. Si possono chiudere posizioni in profitto o in perdita oppure passare alla chiusura totale in qualsiasi momento, impostare o cancellare ordini pendenti, tutte le funzioni sono disponibili in modalità manuale e automatica. Control Panel ha integrato un sistema di visualizzazione dei profitti/perdite con report giornaliero, settimanale e mensile ed il totale dei profitti per ogni singolo mercato o dell'intero account. Sul grafico sono disponibili le Open Price delle posizioni Buy ( linea blu ), Sell ( linea rossa ) e se presente del posizionamento Hedge ( linea oro ). Si possono impostare take profit ( linea blu tratteggiata ) e stop loss ( linea rossa tratteggiata ) virtuali basati sul raggiungimento di un determinato prezzo o profitto, impostare la cancellazione degli ordini pendenti al raggiungimento del target impostato ed impostare notifiche sullo smartphone per monitorare il profitto o la perdita ad un valore ed una frequenza impostati. Offre anche la possibilità di aprire una prima singola posizione per mercato basata sulla ricezione del segnale generato dall'indicatore Ichimoku, RSI e Moving Average su cui lavorare successivamente con il trade pad fino al raggiungimento del profitto.





Contro Panel possiede tutti i strumenti necessari per gestire ogni singolo mercato in modalità automatica e manuale nel breve e lungo periodo rendendo semplice e comprensibile la strategia da intraprendere per ottimizzare al massimo i propri investimenti, è uno strumento professionale dal codice pulito e stabile di cui sarà impossibile fare a meno non appena comprese le potenzialità che offre.





Input/impostazioni alle funzioni:

Market / inserire il simbolo del mercato come da grafico su cui attivare Control Panel ( esempio: EURUSD )

Lots Size / il lotto per il Trade Pad e per l'Auto Trading che attiva la sezione Signal

Auto Trading / true attiva, false disattiva la sezione Signal

Profit Control / true attiva, false disattiva la notifica mobile del profitto/perdita, è disponibile nella sezione Market per la notifica mobile di profitto/perdita relativa al solo Mercato impostato in Market oppure dell'intero Account

Money Move Up / invia una notifica sul mobile device quando il profitto è superiore al valore impostato ( esempio come da valore default impostato 50USD )

Money Move Down / invia una notifica sul mobile device quando il profitto è inferiore al valore impostato ( esempio come da valore default impostato -50USD )

Notification Mobile / la frequenza della ricezione delle notifiche, se ad esempio il valore è impostato come di default su 1 hour, Control Panel invierà una notifica ogni ora

Automatic Close / true attiva, false disattiva la chiusura di tutte le posizioni, è disponibile nella sezione Market per la chiusura automatica di tutte le posizioni relative al solo Mercato impostato e nella sezione Account per la chiusura automatica di tutte le posizioni presenti su ogni mercato

Close All Positions Market Move Up / true attiva, false disattiva il successivo input Take Profit: impostare un valore per la chiusura, esempio il valore di default è 500USD o altra valuta, quando il profitto relativo al market è uguale o superiore a 500 avvia il processo di chiusura automatica di tutte le posizioni relative al mercato o dell'intero account se attivo nella sezione Account

Close All Positions Market Move Down / true attiva, false disattiva il successivo input Stop Loss: impostare un valore per la chiusura, esempio ( il valore di default è impostato ad un valore alto per evitare chiusure errate prima dell'apprendimento delle funzioni ) -500USD o altra valuta, quando il profitto relativo al market è uguale o inferiore a -500 avvia il processo di chiusura automatica di tutte le posizioni relative al mercato o dell'intero account se attivo nella sezione Account

Delete Pending No Position Market / true attiva, false disattiva la cancellazione di tutti gli ordini pendenti quando non ci sono posizioni aperte sul mercato

Delete Pending No Position Account / true attiva, false disattiva la cancellazione di tutti gli ordini pendenti quando non ci sono posizioni aperte sull'intero account

Comment Order / il commento per le posizioni

Nella sezione (3) (4) (5) troviamo le impostazioni per la ricezione dei segnali Ichimoku, RSI e Moving Average con le relative impostazioni e il Reverse Signal, è possibile attivarle e disattivarle singolarmente ed è attiva solamente se il valore su Auto Trading nella sezione market e su true, se attiva aprirà un sola posizione per mercato alla ricezione del segnale attivo

Take Profit & Stop Loss i valori da inserire sono espressi in Points Digits, esempio: per impostare il Take Profit di 50 pips su EURUSD che ha un Point Size di 0.00001 ( calcolo: 1 pips = 10 points - 50 pips x 10 points = 500 points ) il valore da inserire sarà 500 a partire dall'ultimo decimale, quindi il valore da inserire sarà 0.00500

esempio per BTCUSD che ha un Point Size di 0.01 ( calcolo: 1 pips = 10 points - 50 pips x 10 points = 500 points ) il valore da inserire sarà 500 a partire dall'ultimo decimale, quindi il valore da inserire sarà 5.00, lo stesso vale per tutti gli altri mercati partendo sempre dal l'ultimo decimale tenendo conto del ( Point Digits ) punto

Control Panel / true attiva, false disattiva il pannello dati sul grafico

Account Profit Stats / true attiva, false disattiva la cronologia dei profitti dell'intero account visibile sul grafico angolo destro superiore

Magic Number / il numero magico ( control panel è progettato per il supporto di tutte le posizioni, manuali o aperte da altri expert, quindi è possibile inserire il numero magico dell'expert su cui vogliamo applicare il supporto )









Control Panel offre funzioni aggiuntive non disponibili sulle comuni piattaforme, funzioni che i studi basati su anni di esperienza hanno rilevato fondamentali alla gestione del proprio portafoglio investiario!





Control Panel MT5 Disponibile per l’acquisto il noleggio e in prova gratuita in due versioni: Control Panel MT4









#tag control panel gestione mercati finanziari dati hedge buy sell automatico manuale forex azioni metalli indici crypto valute notifiche mobili close profit control on pair signal reverse account history market stats trade pad pending delete