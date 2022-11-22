Average Price Bar
- Indicateurs
- Tan Chee Ho
- Version: 1.10
- Mise à jour: 22 novembre 2022
- Activations: 5
Les barres de prix moyen (APB) sont des chandeliers de type Heikin-Ashi modifiés. Heikin-Ashi est un terme japonais traduit par « barre moyenne » ; par conséquent, le nom, Barres de prix moyen. Les barres de prix moyen fournissent une meilleure représentation du marché actuel en éliminant ou en réduisant les fluctuations de l'action des prix nominaux souvent appelées « instabilité » de l'action actuelle des prix élevés, bas et de clôture.