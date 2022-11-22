Average Price Bar
- Indicatori
- Tan Chee Ho
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 22 novembre 2022
- Attivazioni: 5
Le barre dei prezzi medi (APB) sono candelieri di tipo Heikin-Ashi modificati. Heikin-Ashi è un termine giapponese tradotto come 'Average Bar'; quindi, il nome, barre dei prezzi medi. Le barre dei prezzi medi forniscono una migliore rappresentazione del mercato attuale eliminando o riducendo le fluttuazioni nell'azione dei prezzi nominali, spesso indicate come "instabilità" dell'azione dei prezzi alti, bassi e di chiusura correnti.