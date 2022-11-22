Average Price Bar

Le barre dei prezzi medi (APB) sono candelieri di tipo Heikin-Ashi modificati. Heikin-Ashi è un termine giapponese tradotto come 'Average Bar'; quindi, il nome, barre dei prezzi medi. Le barre dei prezzi medi forniscono una migliore rappresentazione del mercato attuale eliminando o riducendo le fluttuazioni nell'azione dei prezzi nominali, spesso indicate come "instabilità" dell'azione dei prezzi alti, bassi e di chiusura correnti.
Prodotti consigliati
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Maltese cross
Maxim Kuznetsov
Indicatori
A universal tool for determining trends, flats and trading on graphical patterns. Combines the techniques of Gan, Elliot, and Murray. Just place it on the chart and it will show the direction and speed of the price movement, highlight the turning points. Maltese cross will help you accurately determine the key points in the history, plan trading actions and accompany open transactions. Basic principles Maltese Cross displays the Trend, Flat and Impulse lines before and after the selected momen
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Flow Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per scoprire come utilizzarlo. - Il Dynamic Flow Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'indicatore utilizza i dati di prezzo e volume per identificare le zone di ipervenduto e ipercomprato. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare i punti di ingresso esatti dalle zone di iperve
Kangaroo Tailz
Brenden Caleb Luebeck
Indicatori
Looking for an indicator that identifies high-probability price action patterns? Love counter-trend trading? The Kangaroo Tailz indicator might be just for you. This indicator is meant to be used as a reversal detector. I personally would rather enter a position at the beginning of a trend rather than catch the last couple of moves. This indicator does a good job of alerting when price may reverse by identifying price action patterns that occur frequently in markets. Even though this indicator i
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
PipFinite Binary Options PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.45 (29)
Indicatori
This LEGIT Indicator Can Accurately Predict the Outcome of One Bar. Imagine adding more filters to further increase your probability! Unlike other products, Binary Options PRO can analyze past signals giving you the statistical edge. How Increase Your Probability Information revealed here www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTE: The selection of a Good Broker is important for the overall success in trading Binary Options. Benefits You Get Unique algorithm that anticipates price weakness. Gene
TrendSign
Joel Protusada
Indicatori
The indicator has the following features Predictive Trend (Histogram) - it uses an advanced predictive probability and statistics calculation plus linear regression to know the possible trend. This must be used with at least 3 timeframes for a more accurate reading of the trend: D1, H4, H1. In some cases (subjective), you may want to use M5 for a more precise reading. Velocity (Dotted Line) - Green dotted line indicates a speed of price movement upward. Red dotted line indicates a speed of price
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicatori
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Rainbow EA MT4
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT4 is a simple Expert advisor based on  Rainbow MT4 technical indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, thus, it is not required for the EA to operate, but, if you wish you can download it from my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pip
Ace 4X Fibonacci
Juan Manuel Alvarado
Indicatori
https://youtu.be/DhM7se_ePw8   ACE 4X FIBONACCI - Professional Trading Intelligence The Ultimate Fibonacci Retracement System Transform your trading with ACE 4X FIBONACCI - a meticulously engineered indicator that brings institutional-grade Fibonacci analysis directly to your MT4 platform. Built for serious traders who demand precision, speed, and style. PROFESSIONAL TRADING REDEFINED Experience the power of advanced Fibonacci retracement analysis through our revolutionary Luxury Theme interfac
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicatori
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicatori
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicatori
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicatori
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicatori
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicatori
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2245)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Indicatori
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicatori
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "ful
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicatori
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
M W Scanner
Reza Aghajanpour
5 (11)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "M W Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Double Top(M) and Double Bottom(W) is a very repetitive common type of price reversal patterns. Double Top resembles M pattern and indicates bearish reversal whereas Double Bottom resembles W pattern and indicates a bullish reversal that they have  high win  rate. The M W Scanne
Altri dall’autore
SemiEA Sure Fire Strategy
Tan Chee Ho
Experts
THIS IS SEMI-AUTO EXPERT ADVISOR Please change the back test setting to " False " in the parameter. SURE-FIRE STRATEGY (ZONE RECOVERY TRADING METHOD) The forex trading technique below is simply...awesome. If you are able to look at a chart and identify when the market is  trending , then you can make a bundle using the below technique. If we had to pick one single trading technique in the world, this would be the one! Make sure to use proper position sizing and money management with this one an
SemiEA Martingale Dollar
Tan Chee Ho
5 (1)
Experts
Semi Martingale EA EA features: - EA helps to open recovery trades after the first trade placed by the trader. - This EA works well with other EA. - Trader is allow to open first trade based on his analysis, which increase the chances of closing the trades with Take Profit. - EA has fake take profit setting to confuse broker. - EA has trailing stoploss function, allow trader to maximize profit. - EA open recovery trade only at the opening of new candle if criteria are met. - Take Profit can be
SemiEA TP Variant
Tan Chee Ho
Experts
SemiEA : Semi-Auto EA with 3 takeprofit setting to handle the trades.   Semi Martingale EA Thank you for visiting here. Please spare few minutes to see how interesting this EA is. This EA is NOT a fully automated EA, but it assist trader to handle their trades effectively. Hope you will enjoy this Robot. If you like my work, kindly follow me, and you will be notify when my new work is up. EA features: - EA helps to open recovery trades after the first trade placed by the trader. - This EA work
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione