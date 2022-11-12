Luzart Scalper

Meilleurs résultats avec : GBP-USD

Comme avec tout scalper, vous aurez besoin d'un courtier avec un spread faible et un VPS rapide.


Cet EA n'utilise pas de martingale ou de grille.

Les backtests ont été effectués avec Tick Story GMT+2. Ce décalage GMT est utilisé par la plupart des courtiers.

Exigences
Paires de devises : GBPUSD
Temps : M1
Dépôt suggéré : $1000


Comment cela fonctionne :

L'Ea va trouver un grand mouvement dans le prix, quand un tel événement se produit, il va mettre un buystop ou un sellstop et essayer de faire un profit sur le retracement.


Voici un exemple des paramètres et leur description.

MAGICNUMBER = 20210126 - Numéro magique permettant à l'Expert Advisor d'identifier ses positions.
ShowDashBoard = true/false : Afficher les informations sur l'écran de trading. (désactiver cette option accélère l'optimisation et les backtests)
TrailingStop = 15 - Trailing Stop en points.
TrailingStopStart = 5 - Quand le trailing stop commencera. Cela permet d'éviter qu'un trailing stop ne se traduise par une perte.
TrailingBuySellStop = 25 - Trailing Buy/Sell Stop en points.
StopLoss = 45 - Stop en points
MAPeriod = 3 - Période de la moyenne
MAMethod = 3 - Méthode de la moyenne
MAOffset = 40 - Points supplémentaires au-dessus de la MA pour déclencher l'ordre.
MaxSpreadToStartTrades = 6 - Écart maximal en points autorisé pour déclencher l'ordre.

**** Gestion du risque
RiskInPcent = 1 - Il s'agit du pourcentage de risque utilisé pour calculer la taille du lot. En considérant votre stop loss et votre Equity.
MinLot = 0.01 - Il s'agit de la taille minimale du lot, si le lot calculé par le RiskInPcent est inférieur à cette valeur, le MinLot l'emportera.
MaxLot = 20 - Il s'agit de la taille maximale du lot. Si le lot calculé par le RiskInPcent est supérieur à cette valeur, le MaxLot l'emporte.
StopWhenBalanceUnder = 100 - Ceci peut être utilisé pour arrêter le trading de l'EA si le solde atteint ce nombre. ExpertCanTrade deviendra faux.
ExpertCanTrade = true - Permet à l'EA de trader.

**** Gestion du temps ****
UseTimeFilter = true
StartHour = 1
StartMinute = 30
EndHour = 23
EndMinute  = 30
Sunday=false
Monday=true
Tuesday= true
Wednesday= true
Thursday=true
Friday= true
Saturday= false


Dans cet exemple, l'EA ne peut ouvrir des transactions qu'entre 1h30 et 23h30, du lundi au vendredi.
