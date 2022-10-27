Trading Toolbox Pro Beat





简介

Trading Toolbox Pro是一个辅助性交易工具，包含快速下单，快速设置止损止盈，划线止损，追踪止损，划线下单，消息策略，多货币指标信号，自动交易模块等。

程序运行环境：MetaTrader 4。

功能简介：

常规：

一键下单，一键挂单，一键反手，自动设置止盈止损。

一键平仓，一键平多单（空单），一键删除挂单。

一键反手，一键锁单，设置自动追踪止损。

根据画线追踪止损

非农：

消息突破单，可在非农或其他重大消息时使用，在消息行情爆发前在当前价格上方挂BUYSTOP，下面挂SELLSTOP。订单自动设置止盈止损。

划线下单：

支持最多 四 根做多趋势线 或者 做空趋势线并存。价格到达趋势线自动开单。

支持每根下单趋势线设置不同的仓位。

每根下单趋势线可以设置不同的止损趋势线，止盈趋势线。

支持止损止盈趋势线进行止损止盈追踪移动。

支持趋势线的“时效性”，如果价格运行到开单（止损，止盈）趋势线的右方仍未订单成交，则价格将永远不会接触到趋势线，策略无效。如需要请延长趋势线

杂项：

支持历史订单轨迹显示，可在图表显示历史记录中所有订单的下单轨迹，显示开仓价，平仓价，单量。

支持实时点差显示

支持平台信息显示，杠杆，一个点的价值，一手保证金，仓息，是否支持EA等等

指标信号：

此模块并不直接提供某个交易品种的涨跌信号。市面上可以提供信号的指标太多了。大多数指标可以提供的信号一个新手扎实学习半年技术一般都有这个能力。最为重要的是您能否盈利取决于您是否有属于自己的交易系统，

所以指标模块主要功能是为了 分析每个货币不同的状态，通过比较选择突出的呈现出来。交易者可以根据每个推荐出的货币的状态查看是否有适合自己交易系统的品种。

趋势与震荡筛选：

显示28个主流货币对各个周期中趋势最活跃的货币对，和震荡最明显的货币对，支持快速打开图表。

货币力量排序：

8个主流货币短期，中期，长期增长力度排序，支持快速打开图表。

自动筛选货币推荐：

会自动筛选出所有货币中四中不同状态的货币

趋势—趋势货币状态为长（中）周期趋势良好，短（中）周期趋势良好

趋势—盘整货币状态为长（中）周期趋势良好，短（中）周期盘整

盘整—盘整货币状态为长（中）周期盘整，短（中）周期趋势良好

盘整—趋势货币状态为长（中）周期盘整，短（中）周期盘整

8个货币指数图表：

显示USD EUR CHF JPY NZD GBP AUD CAD指数曲线图。

短中期数据显示近4天数据

中长期数据显示近13天数据。

长期数据显示近9个月数据。

关注货币对状态显示：

支持填写5组货币对，显示每个周期的涨跌状态

实时显示28组品种状态显示

头肩顶底，阻力提醒，趋势启动，指标背离等

快捷开启图表及关闭图表

在进行多货币分析是MT4会产生大量图表。此功能可以一键关闭多余图表，有的图表需要保留请 先 修改图表网格颜色

交易模块：

趋势进攻：

趋势加码类模块，在正确的趋势会累积更多的订单，趋势反向减少订单累积。包含多种技术指标分离趋势和资金管理手法。

更新：

20200518，更新1.43版本，修复交易模块中利润平仓 阈值自动更新。

20210305， 更新1.44版本，”趋势进攻“中增加一根暂停趋势线。方便在指定区域进行交易。







