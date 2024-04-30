Chan

5

缠中说禅在MT4的应用，该指标自动识别分型，划笔，划线段，显示笔中枢，线段中枢，也可以根据需求在参数中设置显示自己所需要的。

1.笔采用条件较为宽松的新笔。

2.当前分型与前面分型不能构成笔时，若与前面笔同向且创新高或新底时会延伸笔，若与前面笔异向且符合替换条件则去除倒数第一笔，直接倒数第二笔。

3.线段的终结第一类情况：缺口封闭，再次创新高或新底新低，则判为终结，同时破坏那一笔的右侧考虑特征序列包含。

4.线段终结的第二类情况，缺口未封闭，考虑后一段特征序列分型出现新的顶底分型，同时做了包含处理。

5.中枢显示笔中枢和段中枢可在参数选择

6.第一类买卖点两种方式可选，参数1为MACD动能柱面积，参数2为斜率

Avis 1
anjane201
864
anjane201 2024.05.02 12:05 
 

The indicator and the author are both creative and supportive, bugs were quickly fixed and newer versions released in no time . The indicator does look very promising if the logic is understood and the rules are followed, my best wishes to the author on creating this masterpiece

Filtrer:
Zhao Ming Liu
Réponse du développeur Zhao Ming Liu 2024.05.02 13:13
Your support is my motivation to create, thank you！
Répondre à l'avis