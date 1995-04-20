L'indicateur de flèche "Anaconda LD" est un indicateur d'inversion pour le marché Forex et principalement pour les options binaires. L'algorithme est écrit sur la base de modèles d'inversion. Il est préférable de l'utiliser avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux. Même avec les indicateurs standard dans MT4, même avec d'autres indicateurs personnalisés. Les indicateurs de canal ou de niveau sont particulièrement appropriés...





Vous devez choisir le temps d'expiration pour différents actifs. Qui est de 1-5 bars sur différentes paires.