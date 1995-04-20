Anaconda LD
- Indicatori
- Yerzhan Satov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L'Indicatore a quadrante "Anaconda LD" è un indicatore di inversione per il mercato Forex e principalmente per le Opzioni Binarie. L'algoritmo è scritto sulla base di modelli di inversione. È meglio usarlo insieme ad altri indicatori per filtrare i segnali. Anche con quelli standard in MT4, anche altri personalizzati. Particolarmente adatti sono gli indicatori di canale o di livello...
Per diversi beni è necessario selezionare il tempo di scadenza. Che su coppie diverse compongono 1-5 barre.