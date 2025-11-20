Spécifications
Spécifiez vos exigences de spécification ici point par point. Essayez de décrire vos besoins de manière brève et claire, afin que votre développeur potentiel soit en mesure d'évaluer correctement sa complexité et son coût, ainsi que le temps d'exécution requis.
Une mauvaise description ou une description trop générique aura pour conséquence un manque d’intérêt pour votre commande, ou que vous passerez beaucoup de temps à négocier les détails avec chaque candidat.
Rappelez-vous : Il vaut mieux consacrer trente minutes à la préparation d'un bon texte que de perdre des heures et des jours à résoudre des malentendus après la conclusion de l'accord ou lors de l'acceptation des résultats de l'exécution de la commande.
Commandes similaires
“Risk Management Guardian” bot 300 - 500 USDHello, I am looking for an experienced MQL4/MQL5 developer for a serious and structured long-term project. I need to build a “Risk Management Guardian” EA for MT4 and MT5. The EA does NOT trade automatically. Its only purpose is to enforce strict risk-management rules and prevent account destruction. PROJECT REQUIREMENTS (V1) 1. Mandatory Stop Loss Enforcement Every trade must include a Stop Loss. If a trade is
Laurick Traductions 30 - 50 USDSpécifiez vos exigences de spécification ici point par point. Essayez de décrire vos besoins de manière brève et claire, afin que votre développeur potentiel soit en mesure d'évaluer correctement sa complexité et son coût, ainsi que le temps d'exécution requis. Une mauvaise description ou une description trop générique aura pour conséquence un manque d’intérêt pour votre commande, ou que vous passerez beaucoup de
SCALP DE TRESOR 300 - 500 USDJ' ai essayé plusieurs robot et je n'ai toujours pas trouver celui que je voudrais alors mes chers développeurs je viens vers pour trouver ce que je recherche. Un robot qui fonctionne dans la période M5 sur les INDICES, L'OR ET LES 6 PAIRES MAJEURS (PAS DE GRILLE NI MARTINGAL) SL, TP Avec une stratégie de contre position en cas de changement de direction afin de minimiser les pertes et récupération de profit immédiat
Informations sur le projet
Budget
10000+ USD
Délais
de 1 à 10 jour(s)
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0