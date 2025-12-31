Indicateurs: Momentum Color Fill
Automated-Trading:Donc quand le remplissage est au-dessus de la ligne de niveau, cela indique que le marché a repris de la vigueur ; plus de transactions à venir ?
Auteur : Alexander Piechotta
Momentum Color Fill:
L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée.
