Indicateurs: Détecteur de tendance simple
Je suggère ! Nommez (pour faire court) vos indicateurs afin de pouvoir les retrouver plus tard ! J'ai beaucoup aimé votre STD. C'est seulement après un autre pépin de mql5 que j'ai dû le chercher pendant longtemps.
PROPOSITION : faire un indicateur multitimeframe basé sur cet indicateur (pour environ 3-5 périodes etc.) avec la possibilité de sélectionner une période de calcul pour chaque timeframe (si possible).
Indicateur similaire : RSI_3HTF.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Détecteur de tendance simple:
Analogue plus sensible de RSI et Dem. Même RSI et Dem, mais plus sensible.
Author: Vladislav Eremeev