Indicateurs: Détecteur de tendance simple

Détecteur de tendance simple

Détecteur de tendance simple:

Analogue plus sensible de RSI et Dem. Même RSI et Dem, mais plus sensible.

Détecteur de tendance simple

Author: Vladislav Eremeev

 

Je suggère ! Nommez (pour faire court) vos indicateurs afin de pouvoir les retrouver plus tard ! J'ai beaucoup aimé votre STD. C'est seulement après un autre pépin de mql5 que j'ai dû le chercher pendant longtemps.

PROPOSITION : faire un indicateur multitimeframe basé sur cet indicateur (pour environ 3-5 périodes etc.) avec la possibilité de sélectionner une période de calcul pour chaque timeframe (si possible).

Indicateur similaire : RSI_3HTF.

