Bibliothèque: EAX_Mysql - MySQL library

Bonjour Michael,
Il y a quelques fautes de frappe dans votre script d'exemple, par exemple EAX_mysql devrait être EAX_Mysql (sensible à la casse), mais quoi qu'il en soit, merci pour cet excellent script.
Bon travail ... mais ... . bravo !
Michael, merci pour la bibliothèque. J'essaie de la configurer. Lors de la compilation, il y a une erreur :
'EAX_mysql' - déclaration sans type
Qu'est-ce qui peut être connecté ?
Dans les exemples, la classe est EAX_mysql, et dans la bibliothèque, elle est décrite comme EAX_Mysql.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de construire et de partager ceci. Juste une autre solution rapide :
- Téléchargez Connector/C (libmysql) pour votre environnement (32 ou 64bit) et mettez libymsql.dll dans "MQL5\Include".
La .dll doit être placée dans MQL5\Libraries, et non dans MQL5\Include.
Bonjour !
Je suis confronté à la situation suivante : lorsque je lance Metaeditor, il affiche l'avertissement suivant : "Le compilateur C++ Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010/2012 n'est pas installé dans le système". En même temps, j'ai installé Microsoft Visual Studio Express. Pendant l'exécution du code, juste après la ligne db.connect, il s'envole - sans générer d'erreurs ou d'autres problèmes. Est-ce lié à Microsoft Visual Studio et comment puis-je y remédier ?
Merci de votre compréhension.
Cher Michael,
J'ai essayé d'utiliser votre bibliothèque .
Malheureusement, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner.
J'ai trouvé deux petites erreurs de frappe dans l'exemple"Reading Data" :
- à la fin de la ligne de code "db.connect("myhost.mydomain.com", "myusername", "mypassword", "mydatabase", "mytable")" il manque le " ;".
- Dans la ligne EAX_mysql *db = new EAX_Mysql() ; ==> EAX_Mysql*db = new EAX_Mysql() (le cas de "EAX_mysql") ;
J'ai suivi votre guide d'installation. En utilisant le debug je vois tous les blocages à la fonction "connect" à la ligne 416 avec l'appel "mysql_init(0)".
J'ai utilisé la version mysql-connector-c-6.1.2-winx64.
Merci de votre compréhension.
Gianfrancioschio
Bonjour gianfrancio,
Je suppose que les DLL ne sont pas adaptées à votre plateforme metatrader ; vous aurez besoin d'une DLL mysql 64 bits si vous utilisez un metatrader 64 bits et d'une DLL mysql 32 bits pour un metatrader 32 bits...
Merci pour les remarques sur le document... Je vais essayer d'y remédier ...
EAX_Mysql - MySQL library:
Cette bibliothèque permet une interface facile avec MySQL.
Author: Michael Schoen