Bibliothèque: Fonctions statistiques statistics.mqh

Existe-t-il un fichier mql4 de ce travail ? merci
Fonctions statistiques statistics.mqh:
Auteur : QSer29
Je m'excuse, j'ai exécuté le script de test et il a donné une valeur de corrélation de 1,4.
La corrélation ne devrait-elle pas être comprise entre -1 et 1 ?
La manière d'utiliser le résultat n'est pas claire
Bien sûr que c'est 1 ou -1. Il y a une erreur dans le code quelque part
Une bibliothèque qui contient des fonctions statistiques telles que le calcul de la moyenne, de la variance, de l'asymétrie, de l'excès, de la covariance, de la corrélation, etc.
Author: QSer29