Bibliothèque: Fonctions statistiques statistics.mqh

Fonctions statistiques statistics.mqh

Fonctions statistiques statistics.mqh:

Une bibliothèque qui contient des fonctions statistiques telles que le calcul de la moyenne, de la variance, de l'asymétrie, de l'excès, de la covariance, de la corrélation, etc.

Author: QSer29

 
Existe-t-il un fichier mql4 de ce travail ? merci
 
Automated-Trading:

Auteur : QSer29

Je m'excuse, j'ai exécuté le script de test et il a donné une valeur de corrélation de 1,4.

La corrélation ne devrait-elle pas être comprise entre -1 et 1 ?

La manière d'utiliser le résultat n'est pas claire

 
Виктор Астахов:

Bien sûr que c'est 1 ou -1. Il y a une erreur dans le code quelque part

