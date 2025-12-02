Bibliothèque: CFastFile - classe permettant de travailler avec un tableau d'octets en tant que fichier
Versions de la bibliothèque
1.01 - correction de la copie de structures sur l'union
La chose la plus intéressante est que les fonctions natives sont un peu tordues, mais cette bibliothèque fonctionne sans problème. J'ai également apprécié le fait d'avoir appris à quoi servait le type union, étrange à première vue ))
Mais il y a une chose étrange. Il est dit que :
La classe met en œuvre toutes les fonctions principales de la famille FileWriteXXX/FileReadXXX. En d'autres termes, sans modifier la logique et le code de votre programme, vous pouvez facilement passer de l'utilisation de fichiers physiques à un travail rapide avec leurs images en mémoire. Les données sont stockées et lues non pas avec un vrai fichier physique, mais avec un tableau de caractères.
CFastFile - classe permettant de travailler avec un tableau d'octets en tant que fichier:
La classe CFastFile élimine le besoin d'écriture intermédiaire des données dans un fichier physique sur le disque. Cela permet d'accélérer considérablement le traitement des données.
Author: ---