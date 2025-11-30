Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur 3LineBreak
Cher Nikolay,
votre indicateur n'a rien à voir avec le 3LineBreak présenté par Neeson, puisqu'il utilise en fait la décomposition du canal de prix (ou canal de Donchian) avec une période N.
Voici une image du vrai 3LineBreak avec l'indicateur superposé dans votre édition.
Par conséquent, veuillez le renommer ou le supprimer de la base de code MQL4 et MQL5, afin de ne pas induire les traders en erreur.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Igor
Monsieur ! Dans ce monde, il n'existe pas de centre de normalisation des indicateurs ni de base de données unique de comptabilité de ce type. Je viens de convertir un véritable indicateur de MQL4 à MQL5, et passer ma vie à fouiller tout l'Internet pour connaître l'origine de chaque indicateur n'est pas très intelligent, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si vous pensez que votre version de l'indicateur est plus correcte, il suffit de la placer dans la base de code avec les explications appropriées. Je n'ai pas créé cet indicateur à l'origine - ce n'est pas à moi de changer son nom ! De cette façon, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours accéder au nom de n'importe quel indicateur..
Nicholas, merci de me dire quoi et où changer dans le code d'ouverture, pour que l'Expert Advisor fasse une transaction à 0 barre, dès que la couleur de la barre change.
Je vous serais reconnaissant de me donner un indice.
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur 3LineBreak:
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement dans la couleur de la barre de l'indicateur 3LineBreak.
Author: Nikolay Kositsin