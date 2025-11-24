Scripts: Prix d'arrêt

Le script calcule le prix auquel un Stop Out (fermeture forcée d'une position) peut se produire et le prix à partir duquel la valeur de la Marge Libre devient négative.

Author: Ivan Ivanov

 

comment faire la même chose pour MT4 ? script utile !!!!

