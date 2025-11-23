Indicateurs: HLR
excellent indicateur !
Il reflète parfaitement mon système de trading pour le channel scalping. Seule la plage de mes barres change en fonction des conditions du marché.
Pourriez-vous créer un indicateur de flèche en utilisant les mêmes règles ?)
HLR:
L'indicateur HighestLowestRange (HLR) détermine la position relative du prix dans la fourchette maximum - minimum pour X barres. Si le cours se situe en bas de la fourchette (nouveau minimum), la valeur de l'indicateur est 0, si le cours se situe en haut de la fourchette (nouveau maximum), la valeur de l'indicateur est 1 (ou 100%).
Author: Nikolay Kositsin