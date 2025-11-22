Indicateurs: DSS Bressert
DSS Bressert:
DSS Bressert - Indicateur stochastique doublement lissé par Walter Bressert. L'interprétation des valeurs de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique - les valeurs supérieures à 80 indiquent un marché suracheté, les valeurs inférieures à 20 indiquent un marché survendu.
Author: Nikolay Kositsin