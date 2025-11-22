Indicateurs: Corrélation de rang de Spearman ultra

Nouveau commentaire
 

Corrélation de rang de Spearman ultra:

Cet indicateur de tendance de signal est basé sur les lectures de l'indicateur personnalisé de corrélation de rang de Spearman et sur l'analyse de tendance de ses multiples lignes de signal.

Corrélation de rang de Spearman ultra

Author: Nikolay Kositsin

 

smoothalgorithms.mql se trouve dans /MQL5/Include/

mais lors de la compilation, il n'est pas trouvé

 
razoff:

smoothalgorithms.mql se trouve dans /MQL5/Include/

mais lors de la compilation, il n'est pas trouvé

Assurez-vous que les fichiers ont été placés dans les dossiers suivants :

  • \Dossier de données\MQL5\Include\smoothalgorithms.mqh
  • \Data folder\MQL5\Indicators\spearmanrankcorrelation.mq5
  • \Dossier de données \MQL5\Indicators\ultraspearmankcorrelation.mq5

Pour trouver le répertoire "Data folder", cliquez sur "File"->"Open Data Folder".

Nouveau commentaire