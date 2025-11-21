Indicateurs: OCM
Automated-Trading:
CMO:
Auteur : Nikolay Kositsin
il y a une erreur, elle est aussi dans l'indicateur original sur mql4.com.
Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
il est possible de diviser par zéro, si SumBulls+SumBears=0, d'où les problèmes lorsque, pour des raisons inconnues, le graphique de l'indicateur n'est pas affiché périodiquement.
J'ai procédé de la manière suivante :
if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
Olegts:Nous allons corriger cette erreur !
OCM:
Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chand, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique.
