Indicateurs: OCM

Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chand, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique.

Author: Nikolay Kositsin

 
Auteur : Nikolay Kositsin

il y a une erreur, elle est aussi dans l'indicateur original sur mql4.com.

Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;

il est possible de diviser par zéro, si SumBulls+SumBears=0, d'où les problèmes lorsque, pour des raisons inconnues, le graphique de l'indicateur n'est pas affiché périodiquement.

J'ai procédé de la manière suivante :

if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
 
Olegts:

Nous allons corriger cette erreur !
