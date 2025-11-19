Indicateurs: Canal FP
Comment trader les points pivots annuels de l'or (adapté de l'article de dailyfx)
- Les traders de matières premières utilisent les points pivots depuis des décennies pour déterminer les zones de support et de résistance potentielles.
- Les points pivots annuels de l'or de 2013 ont prévu des tournants importants
- L'or s'approche du point pivot annuel central de 2014 à 1360,82
L'année 2013 n'a pas été très clémente pour le métal brillant. L'or a plongé de 27 %, soit un peu plus de 450 $ l'once, ce qui constitue l'une des plus fortes baisses depuis de nombreuses années. Cependant, après avoir atteint un plus bas de trois ans à 1178,86 en décembre 2013, l'or a réussi à remonter en 2014.Les pivots annuels ont marqué le déclin de l'or avec une grande précision.
Pivots annuels de l'or en 2013 :
La chute soudaine et sévère de 141 $/oz. de l'or au début de l'année 2013 a pris de nombreux traders d'or au dépourvu. Cependant, les traders qui surveillent les pivots annuels de l'or savaient à l'avance qu'une clôture sous le pivot central (P) à $1661,75/oz.
Remarquez dans le graphique ci-dessus comment le prix a suivi la ligne rouge du pivot central. La clôture en dessous du pivot central annuel a marqué le début d'un déclin d'un an vers des plus bas de 3 ans.
Même après avoir atteint un plus bas de 1208, la reprise de l'or en juillet a été stoppée net par le pivot annuel S2 à 1392,79 $/oz. L'or a ensuite atteint son plus bas niveau de l'année à 1179,86. Les pivots annuels ont été utiles pour déterminer le début de la baisse ainsi que pour localiser les zones où entrer à nouveau ou augmenter une position. Vous vous demandez peut-être maintenant ce que les pivots annuels 2014 réservent à l'or.
Pivots annuels 2014 de l'or :
Gold Yearly Pivot Trading Plan
L'or commence l'année 2014 plus haut que là où il s'est arrêté en 2013. Passant au-dessus du niveau psychologiquement important de $1300, l'or est loin des sommets élevés de la région de $1900. Le premier obstacle majeur du pivot annuel n'est qu'à 40,00 $ du pivot annuel central à 1360,82. Il s'agit également des sommets d'octobre 2013. Les points pivots agissent souvent comme des aimants qui "tirent" les prix vers le haut ou vers le bas jusqu'au pivot le plus proche.
La configuration actuelle du chandelier japonais hebdomadaire est un doji/une toupie d'indécision. Cela nous donne une "bifurcation" ou un point de décision ; le prix peut casser à la hausse ou à la baisse à partir de ce point et continuer à suivre la tendance dans la direction de la rupture. Une nouvelle bougie est attendue lundi prochain et si elle peut dépasser le sommet de 1332 de la bougie doji, elle pourrait conduire à un mouvement explosif vers le pivot R1 et au-delà. Les mouvements au-dessus du pivot central sont considérés comme haussiers.
D'un autre côté, une cassure en dessous du plus bas de 1307,26 de la bougie doji hebdomadaire ouvre la voie vers les plus bas de 2013 dans la zone des 1186 et un test du pivot annuel S1 à 1024,25. N'oubliez pas que les pivots annuels représentent un support et une résistance potentiels. En utilisant le calcul du point pivot sur le plus haut, le plus bas et la clôture de 2013, ces niveaux peuvent être créés. Les niveaux de pivot annuel peuvent aider les traders à déterminer des objectifs de prix pour prendre des bénéfices ainsi que des zones d'entrée et de stop.
Canal FP:
Un canal construit sur les valeurs extrêmes des prix de la période. La particularité de cet indicateur est que les valeurs de la ligne médiane, ainsi que les limites supérieure et inférieure du canal sont déterminées en calculant les points pivots, qui sont utilisés comme des niveaux supposés de support et de résistance.
Author: Nikolay Kositsin