Indicateurs: i-Fractals-sig
Suivre l'outil fractal pour mieux saisir les ruptures (d'après un article de dailyfx)
- Définition des fractales
- Comment les traders peuvent utiliser les fractales
- Mise en place d'une fractale en temps réel
Bill Williams
De nombreux traders passent trop de temps à chercher la meilleure entrée possible. Cependant, l'entrée peut être basée sur n'importe quel nombre d'indicateurs techniques. Pour les traders adeptes de l'action sur les prix, il n'y a rien de pire que de trouver des déclencheurs basés sur une rupture fractale dans le sens de la tendance.
Définition des fractales
Commençons par une introduction aux fractales. Les fractales sont en fait appliquées au commerce à partir de la nature et non l'inverse. Il peut être utile de savoir que les fractales sont en fait un moyen d'examiner des sous-ensembles de grands ensembles de données pour comprendre les évolutions qui se créent en temps réel. Du point de vue de la négociation ou du marché, les fractales sont un indicateur qui met en évidence les hauts et les bas locaux du graphique où le mouvement du prix s'est inversé en marquant un haut ou un bas sur 5 barres. Ces points d'inversion sont appelés respectivement hauts et bas fractals.
La main est une fractale parfaite
Avant d'appliquer ce phénomène naturel au marché, vous devriez voir comment votre main, avec les doigts pointant vers le haut, est une fractale ascendante parfaite et, avec la paume tournée vers vous, une fractale descendante parfaite. Une fractale d'oscillation du marché montre un prix extrême au milieu de 5 barres, alors qu'une fractale ascendante a une barre centrale avec un plus haut au milieu, deux plus bas à gauche et deux plus bas à droite. Une fractale descendante aura un prix extrême bas dans la barre du milieu d'une séquence de 5 barres avec les plus bas plus élevés à gauche et deux plus bas plus élevés à droite.
Comment les traders peuvent-ils utiliser les fractales ?
La volatilité est un facteur déterminant pour les opportunités de trading. L'un des déclencheurs courants de la volatilité est l'atteinte d'un sommet ou d'un creux antérieur et le début d'une nouvelle tendance. Les fractales peuvent être appliquées au graphique afin que vous puissiez voir quand un niveau clé récent a été cassé, ce qui peut conduire à une opportunité de trading sur les prix.
Les fractales s'articulent autour des hauts et des bas de l'action des prix et permettent de repérer facilement les points d'entrée d'un breakout ou d'un stop serré basé sur l'action des prix. Les fractales peuvent être utilisées de différentes manières. Le plus souvent, les traders cherchent à clôturer une barre au-dessus d'une fractale ascendante antérieure pour indiquer un breakout à la hausse ou une clôture en dessous d'une fractale descendante antérieure pour signaler un breakout à la baisse qui vaut potentiellement la peine d'être négocié. Un autre aspect positif est que lorsque vous avez une vision confortable d'une tendance forte en jeu, vous pouvez utiliser les fractales comme un stop de suivi d'un mouvement antérieur de contre-tendance qui a fait une fractale.
Mise en place d'une fractale en temps réel
Pour les besoins de cet article, les fractales marquent les changements de prix ou les points d'inflexion sur le marché. Pour des raisons connues ou inconnues, ce sont des points de réaction qui peuvent vous aider à repérer les endroits clés où placer un ordre d'entrée ou un stop. Du point de vue du trader, elles vous permettent d'entrer sur la base d'une confirmation de votre analyse plutôt que sur la base d'une intuition qu'un marché est survendu ou suracheté et qu'il est temps d'entrer, comme c'est le cas pour ce trade sur le dollar australien.
Une entrée basée sur les fractales sur l'AUDUSD:
Chaque trader devrait adopter les sept mots suivants :
Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite
Il ne s'agit pas de ne pas tenir compte de votre analyse, mais de dire une chose simple sur le trading. Tout peut arriver sur le marché et un nombre infini de possibilités sont plausibles. En tant que trader, nous pouvons développer une stratégie avec des règles fixes qui fonctionnent avec notre psychologie pour nous donner un avantage, mais cela ne prédit pas l'avenir. Par conséquent, nous pouvons utiliser les fractales comme déclencheur pour nous faire entrer ou sortir d'une transaction. Nous ne savons peut-être pas si la transaction se soldera par un bénéfice, mais nous savons que nous agissons uniquement sur la base de preuves objectives.
i-Fractals-sig:
Indicateur de signaux d'entrée fractals.
Author: Nikolay Kositsin