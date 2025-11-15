Indicateurs: Oscillateur de prévision
Pourquoi n'émet-il pas un signal pour chaque croisement de ligne, mais seulement pour certains d'entre eux ?
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oscillateur de prévision:
Oscillateur normalisé avec ligne de signal ajoutée et points de couleur pour effectuer des transactions.
Author: Nikolay Kositsin