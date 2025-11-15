Indicateurs: Oscillateur de prévision

Oscillateur de prévision:

Oscillateur normalisé avec ligne de signal ajoutée et points de couleur pour effectuer des transactions.

Oscillateur de prévision

Author: Nikolay Kositsin

 
Pourquoi n'émet-il pas un signal pour chaque croisement de ligne, mais seulement pour certains d'entre eux ?
