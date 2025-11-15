Indicateurs: Canal ATR
Trader un breakout de Price Action (adapté de l'article de dailyfx)
- Les cassures peuvent déterminer les renversements et les continuations du marché.
- Les ordres d'entrée doivent être placés près des niveaux de support et de résistance
- Les stops et les limites peuvent être placés en utilisant l'indicateur ATR
Auparavant, l'EURJPY avait progressé de 756 pips depuis son plus bas de février jusqu'à son plus haut actuel à 136,22. Cependant, en regardant le graphique ci-dessous, il est important de noter que l'action des prix s'est déplacée en dessous d'une série de bas précédents enregistrés au cours de l'ascension de la paire. Avec l'EURJPY qui a cassé vers des plus bas pour la première fois depuis des mois, cela fait de la paire de devises un candidat de choix pour le trading de breakout.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'identification d'un breakout potentiel et sur les opportunités qui en découlent. Commençons donc !
Trading Breakouts
Après avoir trouvé le plus bas ou le plus haut précédent dans une tendance haussière, le trading d'un breakout d'action de prix devient un processus très simple. Pour revenir à notre exemple sur l'EURJPY, le précédent plus bas de la tendance haussière de la paire se situait à 139,87. Ce point a agi comme une zone de soutien des prix pour la paire alors qu'elle se dirigeait vers des sommets plus élevés. Ce support a agi comme un plancher pour le prix et les traders de l'action du prix à la recherche d'un renversement ont dû attendre patiemment que le prix se négocie en dessous de ce point. Avec la nouvelle création d'un plus bas, les traders ont commencé à vendre ce breakout avec l'espoir que le prix développe une nouvelle tendance baissière.
Une fois qu'une ligne clé de support ou de résistance a été trouvée, les ordres d'entrée deviennent un moyen efficace et facile de se préparer à une rupture du marché. Un ordre d'entrée est un ordre en attente et peut être défini via Metatrader. Si le marché franchit un niveau de support ou de résistance, votre ordre sera exécuté et votre transaction sera déclenchée sur le marché. Que vous soyez ou non devant vos graphiques, l'utilisation d'un ordre d'entrée permet de programmer l'exécution de votre transaction dès qu'un breakout se produit !
Gérer les risques
Comme toute stratégie active sur le marché, le trading comporte des risques. Cela vaut également pour les stratégies de rupture. C'est pourquoi, après avoir trouvé un point de rupture pour placer un ordre d'entrée, le prochain travail d'un trader doit être de réfléchir à la manière de gérer son risque. Normalement, lorsqu'ils négocient un breakout dans une nouvelle tendance baissière, les traders cherchent à placer des stops au-dessus de la ligne brisée du support précédent. Les valeurs de stop peuvent être placées 1ATR au-dessus de ce niveau pour tenir compte de la volatilité actuelle du marché. Dans cet exemple, l'ATR actuel est de 30 pips sur l'EURJPY. Une fois le stop fixé à l'aide de l'ATR (Average True Range), les traders peuvent multiplier cette valeur pour trouver un ratio risque/récompense positif de leur choix.
Ce n'est qu'une des nombreuses façons de commencer à développer une stratégie d'action sur les prix.
Canal ATR:
Canal basé sur les déviations de l'indicateur technique ATR (Average True Range) par rapport à la moyenne mobile.
Author: Nikolay Kositsin