Indicateurs: Filtre de Kalman
J'ai dû remplacer PRICE_WEIGHTED par PRICE_WEIGHTED_ à la ligne 58. Maintenant cela fonctionne bien. A première vue, l'indicateur montre de très bons signaux en M1.
Terence Gronowski:
J'ai dû remplacer PRICE_WEIGHTED par PRICE_WEIGHTED_ à la ligne 58. Maintenant cela fonctionne bien. A première vue, l'indicateur montre de très bons signaux en M1.
J'ai dû remplacer PRICE_WEIGHTED par PRICE_WEIGHTED_ à la ligne 58. Maintenant cela fonctionne bien. A première vue, l'indicateur montre de très bons signaux en M1.
Essayez cette version https://www.mql5.com/ru/code/13900  ;
KalmanFilterStDev
- www.mql5.com
Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Если стандартное отклонение индикатора KalmanFilter находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению...
Est-il possible de mettre une alerte lorsque la couleur change ou de faire un histogramme.
Merci d'avance !
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Filtre de Kalman:
L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.
Author: Nikolay Kositsin