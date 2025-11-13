Indicateurs: Filtre de Kalman

Filtre de Kalman:

L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.

Author: Nikolay Kositsin

 
J'ai dû remplacer PRICE_WEIGHTED par PRICE_WEIGHTED_ à la ligne 58. Maintenant cela fonctionne bien. A première vue, l'indicateur montre de très bons signaux en M1.
 
Terence Gronowski:
Essayez cette version https://www.mql5.com/ru/code/13900&nbsp ;

KalmanFilterStDev
Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Если стандартное отклонение индикатора KalmanFilter находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению...
 

Est-il possible de mettre une alerte lorsque la couleur change ou de faire un histogramme.

Merci d'avance !

