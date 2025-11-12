Indicateurs: JBrainTrend1Stop
newdigital, 2013.08.13 09:00
Jurik BrainTrend est lié aux indicateurs suivants
===========
Comme nous le voyons, le Braintrend original est plus simple à négocier, mais comporte de nombreux faux signaux. Jurik BrainTrend est plus compliqué mais comporte moins de faux signaux.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
JBrainTrend1Stop:
Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss en fonction des données du système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.
Author: Nikolay Kositsin